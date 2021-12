Digitales Vermögensmanagement Allianz erhöht Investition in britischen Anbieter Moneyfarm

Die Allianz will sich stärker im Bereich des digitalen Vermögensmanagements engagieren. Dafür erhöht das Unternehmen seine Investition in den britischen Anbieter Moneyfarm. Die Allianz Asset Management baut eine Erstinvestition aus dem Jahr 2016 in Höhe von „etwas unter 10 Prozent“ aus und wird damit zum Hauptinvestor und größten Minderheitsaktionär von Moneyfarm.

Details wollte der Versicherer auf Nachfrage nicht nennen. „Zur konkreten Höhe des Anteils wie auch zum Investitionsbetrag haben wir mit den anderen Anteilseignern und Moneyfarm Stillschweigen vereinbart“, erklärte uns ein Sprecher.

Zwei Sitze im Verwaltungsrat

Nach dieser zusätzlichen Investition wird Allianz zwei Sitze im Verwaltungsrat von Moneyfarm halten. Die Genehmigung der Aufsichtsbehörden steht noch aus.

„Allianz und Moneyfarm haben ein gemeinsames Ziel: Wir wollen die digitale Vermögensverwaltung für Sparer und Anleger in einigen Märkten breiter verfügbar machen“, sagt Jacqueline Hunt, Mitglied des Vorstands der Allianz, verantwortlich für Asset Management und US Life Insurance. „Wir sehen eine steigende Kundennachfrage nach intelligenten und einfachen digitalen Lösungen, insbesondere wenn es um ein ganzheitliches Management der Geldanlage geht.“

Moneyfarm möchte Angebot um Versicherungen ergänzen

Im Rahmen eines Pilotprojekts bietet die Allianz ihren Mitarbeitern in Großbritannien seit 2017 die Möglichkeit, über Moneyfarm in aktiv verwaltete Fonds ihrer beiden Vermögensverwalter, Allianz Global Investors und Pimco, zu investieren.

Moneyfarm plant nun, das eigene Produktangebot um Expertise und ausgewählte Vermögensverwaltungs- und Versicherungsprodukte der Allianz zu ergänzen.