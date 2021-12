„Digitalisierte Finanzwelt“ Bafin startet Verbraucherschutzforum im November

„Digitalisierte Finanzwelt – Fluch oder Segen für Verbraucher?“ - unter diesem Motto veranstaltet die Finanzaufsicht Bafin am 30. November ein Verbraucherschutzforum in Frankfurt. Die Veranstaltung richtet sich sowohl an Verbraucherschützer als auch an Finanzspezialisten, Wissenschaftler und Politiker.