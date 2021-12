Redaktion 13.02.2017 Lesedauer: 1 Minute

Digitalisierung Die meisten Insurtechs sind klassische Versicherungsmakler

Digitalisierungsbudgets deutscher Versicherer fließen überwiegend in die Gestaltung der Schnittstelle zum Kunden. Der Anteil der IT-Kosten in Leben wird in den nächsten fünf Jahren schätzungsweise von 3,8 Prozent auf 5,5 Prozent steigen, in Komposit von 3,7 auf 4,1 Prozent. Die Investitionen in deutsche Insurtechs erhöhten sich von sieben Millionen Euro im Jahr 2014 auf 27 Millionen Euro in 2015. Die Befragung von Versicherern ergab, dass Peer-to-Peer-Anbieter und Spezialanbieter ein hohes Bedrohungspotenzial besitzen.