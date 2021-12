Digitalisierung in der Finanzbranche Maklerpool Blaudirekt führt „Robo-Admin“ ein

Auf seiner aktuell in Amsterdam stattfindenden „Network-Convention“ will Blaudirekt sein neuestes Digital-Angebot präsentieren: Beim so genannten Robo-Admin gehe es darum, Makler zu entlasten, vor Haftungsfallen zu schützen und ihre Verdienst-Chancen zu verbessern.