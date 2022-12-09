Merger-Experte Kai Lucks
So digital ist Deutschland
Mit großen Umwälzungen und geradezu disruptiven Veränderungen versuchen die Volkswirtschaften der Welt, bestehende ökologische, soziale und wirtschaftliche Probleme in den Griff zu bekommen und Eskalationen entgegenzuwirken, die unsere Zukunft ernsthaft gefährden. Es ist ein günstiger Umstand, dass wir in der Phase der größten Umbrüche und radikalsten Umwälzungen der Neuzeit über jene Instrumente verfügen, ohne die keine der anstehenden Transformationen bewältigt werden kann: die Digitalisierung und die allumfassende Vernetzung von Menschen, Organisationen und Maschinen.