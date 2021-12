Redaktion 05.01.2017 Lesedauer: 1 Minute

Digitalisierung Japanische Versicherung ersetzt Mitarbeiter durch Roboter

Das japanische Versicherungsunternehmen Fukoku Mutual Life Insurance will knapp 30 Prozent seiner Mitarbeiter in der Abteilung Schadensbemessung durch künstliche Intelligenz ersetzen. Der Grund ist naheliegend: Der Versicherer hofft auf Einsparungen in Millionenhöhe.