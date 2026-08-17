Bei Digitalisierung allgemein klafft zwischen jungen und älteren, großen und kleinen Maklerfirmen eine spürbare Lücke. Beim Thema KI sieht es anders aus. Ergebnisse einer Studie.

Eine Studie von Heute und Morgen deckt auf, wie es um Digitalisierung und Nutzung von KI in deutschen Maklerbetrieben bestellt ist.

Eine aktuelle Studie der Marktforschungsfirma Heute und Morgen und des ITW Institut für Transformation und Weiterbildung in der Assekuranz zeigt: Beim Thema Digitalisierung klafft zwischen jüngeren, größeren Betrieben und älteren, kleineren Maklerbüros eine deutliche Lücke. Beim Thema Künstliche Intelligenz im Speziellen zeigt sich dagegen ein anderes Bild – hier ist die Branche sich über alle Gruppen hinweg auffällig einig: Man sieht die Chancen, will mehr davon haben, nur die konkrete Umsetzung steht noch am Anfang.

Befragt wurden im April und Mai 2026 insgesamt 284 hauptberufliche Versicherungsmakler über das unabhängige Panel Maklerbefragung.de.

Zwei Geschwindigkeiten bei Digitalisierung

Die Studie unterteilt die Teilnehmer nach deren eigener Einschätzung in „digitale Vorreiter“, „digitale Pragmatiker“ und „digitale Einsteiger“. Wichtig für die Einordnung: Diese Kategorien beruhen auf einer Selbsteinschätzung der Makler – nicht auf einer objektiv gemessenen Kennzahl. Wer den Digitalisierungsgrad des eigenen Maklerbetriebs als hoch oder sehr hoch einstuft („digitale Vorreiter“), tut das relativ zum eigenen Empfinden, nicht anhand eines einheitlichen externen Maßstabs. Insofern sagt die Verteilung zunächst einmal etwas über das Selbstbild der Befragten im Vergleich zu anderen aus.

Mit dieser Einschränkung im Blick ist das Ergebnis trotzdem aufschlussreich: Insgesamt ordnen sich 42 Prozent der Makler den Vorreitern zu, 41 Prozent den Pragmatikern und 17 Prozent den Einsteigern. Deutlich wird vor allem das Gefälle nach Alter und Betriebsgröße: Unter den Maklern bis 40 Jahre zählen sich fast zwei Drittel (65 Prozent) zu den Vorreitern, bei den über 60-Jährigen ist es nicht einmal jeder Dritte (28 Prozent).

Ein ganz ähnliches Muster zeigt sich bei der Betriebsgröße: Bei elf oder mehr Mitarbeitern bezeichnen sich 63 Prozent als Vorreiter, unter Einzelmaklern nur 36 Prozent.

Im Vergleich zur Vorgängerstudie aus dem Jahr 2023 hat sich der selbst wahrgenommene Digitalisierungsgrad insgesamt zwar leicht verbessert – der Vorreiter-Anteil stieg von 36 auf 42 Prozent –, einen echten Sprung nach vorne hat der Markt aber nicht gemacht. Der überwiegende Teil der Betriebe verortet sich weiterhin im mittleren Bereich.

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Beim engeren Thema KI: aufgeschlossen, aber noch in Erprobung

Diese Einschätzung betrifft die Digitalisierung insgesamt – Vergleichsrechner, Verwaltungsprogramme, digitale Signatur und Ähnliches. Fragt man gezielt nach Künstlicher Intelligenz, zeigt sich ein eigenständiges Bild, das sich nicht eins zu eins mit dem allgemeinen Digitalisierungsgrad deckt.

Die grundsätzliche Haltung ist über die Gruppen hinweg positiv: 72 Prozent der Makler sehen in der zunehmenden Verbreitung von KI eher große oder große Chancen für ihre Tätigkeit, nur 20 Prozent überwiegend Risiken, 8 Prozent rechnen damit, dass KI keinen Einfluss auf ihr Geschäft haben werde.

Auch beim Ausbauwillen ist die Richtung deutlich: 90 Prozent wollen ihre KI-Nutzung in den kommenden drei bis fünf Jahren steigern, gut jeder Zweite sogar deutlich. Zum Vergleich: Ein nahezu identischer Anteil – ebenfalls 90 Prozent – möchte auch die Digitalisierung und Automatisierung von Prozessen im Allgemeinen ausbauen. Beide Werte beruhen aber auf unterschiedlichen Fragen der Studie und sollten nicht als ein und derselbe Befund gelesen werden.

Bei der tatsächlichen Nutzung wird die Kluft zwischen allgemeiner Digitalisierung und KI-Einsatz sichtbar. Etablierte, nicht KI-spezifische Werkzeuge wie Vergleichsrechner (88 Prozent), Maklerverwaltungsprogramme (77 Prozent), Beratungssoftware (70 Prozent) und die elektronische Signatur (68 Prozent) sind längst Alltag. KI-Chatbots wie ChatGPT, Copilot, Gemini oder Perplexity nutzen dagegen bislang 39 Prozent der Betriebe, KI-Agenten, die eigenständig Aufgaben übernehmen – etwa das Anlegen neuer Kunden im Verwaltungsprogramm –, erst 15 Prozent. Insgesamt haben sich 37 Prozent der Makler bereits intensiver mit KI-Agenten befasst, planen den Einsatz oder nutzen bereits eine entsprechende Lösung. Fast die Hälfte hat sich damit allerdings auch noch gar nicht auseinandergesetzt.

Wer sich bereits mit KI-Agenten beschäftigt hat, erwartet sich davon vor allem eines: Entlastung von administrativen Tätigkeiten (90 Prozent), vor einem verbesserten Kundenservice (68 Prozent) und besserer Beratungsqualität (59 Prozent).

Ergänzend zeigt die Studie auch einen allgemeinen, nicht KI-spezifischen Unterstützungsbedarf: 75 Prozent der Makler äußerten offene Wünsche nach besserer digitaler Unterstützung, am häufigsten rund um Bestandsverwaltung (21 Prozent) und Schnittstellen zu Pools und Versicherern (19 Prozent). Dabei möchten die Makler ausdrücklich nicht noch weitere Einzeltools nutzen, sondern vielmehr auf durchgängige, integrierte Prozesse zurückgreifen können – ein Muster, das sich mutmaßlich auch auf KI-Anwendungen übertragen lässt, auch wenn die Frage selbst nicht auf KI eingegrenzt war.

Wer KI-Anbieter Nummer eins wird, ist noch offen

Wer das Rennen um die Maklergunst bei den KI-Tools und -Agenten macht, ist noch nicht entschieden. Auf die Frage nach dem aus ihrer Sicht führenden Anbieter für KI-Lösungen können 42 Prozent der Makler aktuell niemanden konkret benennen. Unter denen, die eine Einschätzung abgeben, liegen mit Fonds Finanz, dem DEMV und Blau Direkt drei Maklerpools vorn. Der erste Versicherer, die Allianz, folgt erst auf Platz vier.