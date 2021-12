Digitalisierung Versichererverband verteidigt Big Data

Dieser Artikel wurde uns freundlicherweise von gdv.de zur Verfügung gestellt.



Der Versicherer sitzt bei einigen deutschen Autofahrern schon heute gewissermaßen auf dem Beifahrersitz. Denn auch hierzulande bieten Unternehmen sogenannte Telematiktarife an. Kleine Boxen registrieren das Fahrverhalten und übertragen die Infos an einen Dienstleister, der daraus einen Punktwert ermittelt und diesen an den Versicherer weiterleitet. Wer sicher fährt, wird am Ende mit niedrigeren Prämien belohnt.