Redaktion 24.03.2016 Lesedauer: 1 Minute

Digitalisierung Wie WhatsApp & Co. die Kundenkommunikation verbessern

Instant Messenger wie WhatsApp oder Facebook sind zu wichtigen Instrumenten der direkten Kundenansprache geworden. Sie eignen sich gut für den schnellen Kontakt, etwa im Schadenfall. Wer diese Kommunikationskanäle nutzt, sollte einige Vorgaben beachten, zum Beispiel bei Dokumentation per Bildschirmfoto, Erfolgsmessung der Aktivitäten oder die 80/20-Regel. Was sich dahinter verbirgt, erklärt der E-Marketing-Spezialist Dennie Liemen in einem Gastbeitrag.