Dirk Weipert Digitalversicherer beruft erstmals Finanz-Chef

Das Insurtech-Unternehmen Helden.de setzt auf den volldigitalen Abschluss von Versicherungen. In der Zukunft will man Leistungen der bestehenden Policen erweitern und neue Angebote starten. Für das Firmenwachstum holen sich die Hamburger mit Dirk Weiper nun einen dritten Geschäftsführer an Bord.