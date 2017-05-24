DIHK-Konjunkturumfrage Stimmung bei Fonds und Versicherungen auf Rekordhoch

Die Stimmung in der Finanzwirtschaft fängt sich. Das zeigt die Konjunkturumfrage des Deutschen Industrie- und Handelskammertag (DIHK). Besonders euphorisch zeigen sich Beteiligungsgesellschaften und Fonds sowie Schaden-, Unfall- und Krankenversicherer.

Deutsche Versicherer und Finanzdienstleister schätzen ihre Lage optimistischer ein als zuvor. Das zeigt die aktuelle Konjunkturumfrage des Deutschen Industrie- und Handelskammertag (DIHK). Der Verband führt seine Umfrage drei Mal im Jahr unter jeweils rund 25.000 Unternehmen durch.

Der Geschäftslagesaldo – also die Differenz zwischen den Nennungen „gut/besser“ und „schlecht/schlechter“ - steigt zum zweiten Mal in Folge und beträgt nun 35 Punkte(Jahresbeginn: 33 Punkte; Herbst 2016: 26 Punkte).

Euphorie bei Fonds, Beteiligunsggesellschaften sowie Schaden-/Unfall- und Krankenversicherern

Bei Beteiligungsgesellschaften, Fonds und sonstigen Finanzierungsdienstleistern erreicht die Lagebewertung sogar eine neue Rekordhöhe (45 nach 42 Punkten). Auch Versicherungsunternehmen bewerten ihre Lage deutlich besser als zuletzt (49 nach 38 Punkten). Besonders euphorisch geben sich dabei laut DIHK Schaden-/Unfall- und Krankenversicherer.

Damit sind Fonds und Versicherer zufriedener als die Gesamtwirtschaft. Der Geschäftslagesaldo über alle Branchen hinweg stieg von 38 auf 40 Prozent.

Im Kreditgewerbe bleiben die Lagebewertungen hingegen verhalten (27 nach 28 Punkten). Zwar bessert sich die Stimmung bei den Kreditbanken spürbar (44 nach 29 Punkten) und auch im Sparkassensektor leicht (24 nach 23 Punkten). Unter den Genossenschaftsbanken verschlechtert sich die Stimmung hingegen erneut (26 nach 32 Punkten).