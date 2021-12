DIHK-Statistik Vermittlerschwund setzt sich fort

Ob Finanzanlage- oder Versicherungsvermittler: Die Anzahl der im Vermittlerregister registrierten Berater und Vertreter nimmt kontinuierlich ab. Das geht aus den aktuellen Statistiken des Industrie- und Handelskammertags (DIHK) hervor.

So verzeichnete das Versicherungsvermittlerregister am 1. Oktober insgesamt 235.335 Registrierungen. Am Jahresanfang waren noch 240.297 Makler und Vermittler in Deutschland aktiv. Anfang 2014 waren noch 246.776 Vermittler beim DIHK gemeldet. Auch bei Finanzanlagenvermittlern lässt sich ein Rückgang beobachten: Übten Anfang des Jahres noch 40.662 Personen diesen Beruf aus, waren es im Juli nur noch 36.058. Die Oktober-Zahlen hat der DIHK noch nicht bekanntgegeben.