Zum 1. Juli waren insgesamt 183.040 Versicherungsvermittler im Register der Deutschen Industrie- und Handelskammern (DIHK) eingetragen. Das sind 1.193 Vermittler weniger als Ende des ersten Quartals 2024. Die aktuelle Entwicklung folgt damit einem langjährigen Trend, der einen recht kontinuierlichen Rückgang der Vermittler ausweist. Im ersten Quartal des Jahres 2024 hatte es hingegen einen leichten Zuwachs gegeben.

Am meisten hatte in den vergangenen Jahren der Ausschließlichkeitsvertrieb personell Federn lassen müssen, obwohl einige Unternehmen für diesen Vertriebszweig zuletzt Wachstumspläne ankündigten. In den Monaten April bis Juni verringerte sich die Zahl der Vertreter um weitere 1.158 Personen auf jetzt 103.231. Ebenfalls gesunken ist die Zahl der Versicherungsvertreter mit Erlaubnis. Hier reduzierte sich der Vermittlerkreis um 178 Personen auf nun 27.601 Personen.

Maklerzahlen weiterhin absolut stabil

Weiter stabil hingegen zeigen sich die Zahlen bei unabhängigen Maklern. Hier gab es im Quartalsvergleich sogar einen minimalen Zuwachs von 46.522 auf 46.546. Leicht vergrößert hat sich auch die Zahl der produktakzessorischen Vertreter. Hier sind 5.048 Vertreter im DIHK-Register gelistet. Vor drei Monaten waren es 5.005 Vertreter. Bei den produktakzessorischen Maklern kamen 76 Personen hinzu. Diese Gruppe spielt mit aktuell 293 Vermittlern aber ohnehin praktisch keine Rolle. Die Zahl der Versicherungsberater blieb im Vorquartalsvergleich unverändert.