Dima24 zur Beteiligungsbranche: Anleger setzen auf die Ostsonne

Die Emissionshäuser scheinen die Zeichen der Zeit erkannt zu haben und bringen innovative Produkte auf den Markt. Gerade im Bereich erneuerbare Energie – und dort insbesondere bei Solaranlagen – sieht Hartwieg derzeit starkes Absatzpotenzial.Auch Schwellenländer wie China, Indien, der Mittlere Osten und Afrika werden für Anleger immer interessanter. „Die Regierungen investieren in diesen Regionen verstärkt in das eigene Land und stabilisieren oder erhöhen damit auch in der Krise ihre Wirtschaftsleistung“, sagt Hartwieg. Besonders attraktiv finden Anleger dabei die Beteiligung an Regierungsprojekten in stark wachsenden Märkten, da dort das investierte Kapital durch die jeweilige Regierung abgesichert ist.Europa und die USA kämpfen dagegen laut Hartwieg noch mit den Auswirkungen der Turbulenzen und verlieren an Attraktivität.