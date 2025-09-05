Dimensional-Fonds soll es hierzulande bald auch als ETFs geben. Welche Strategie das Unternehmen damit verfolgt und wie sich das auf die Vertriebskanäle von Dimensional auswirkt.

Die US-Fondsgesellschaft Dimensional will demnächst auch ETFs in Deutschland anbieten. Wie die Strategien gestaltet sind, welche strategischen Überlegungen dahinterstecken - und wieso die Gesellschaft mit dem ETF-Launch in Europa vergleichsweise lange gezögert hat, erläutern die Dimensional-Experten Lukas Schneider und Thomas Meinke im Interview.

Der Trend zu ETFs besteht schon seit einigen Jahren, nach den USA ist er auch in Deutschland stark. Wieso hat Dimensional so lange gezögert, ETFs in Europa aufzulegen?

Lukas Schneider: Wir haben immer sehr genau geschaut, was unsere amerikanischen Kollegen machen – und in den USA bieten wir aktive ETFs schon seit fünf Jahren an. Für uns war es eine Frage der Zeit. Wir horchen immer sehr stark auf unsere Kunden.

Wann genau startet Dimensional mit ETFs in Deutschland?

Schneider: Mit Ende des Jahres werden wir in Deutschland und weiteren europäischen Ländern zwei ETFs lancieren. Ab dann sind sie auch zum Vertrieb zugelassen. Wir starten mit einem Baustein für den breiten Markt und einem Small-und-Midcap-Value-Baustein für die entwickelten Märkte.

Werden das ganz neue Produkte oder bestehende Strategien sein, die in ETFs umgewandelt werden?

Schneider: Beide Strategien existieren bereits seit 2008 als klassische Investmentfonds. Davon ausgehend werden wir die ETFs starten, die eine sehr ähnliche Anlagestrategie verfolgen. Es werden also keine komplett neuen Produkte sein, sondern es wird lediglich ein neuer Mantel verwendet.

Es sollen also zukünftig jeweils zwei Strategien in unterschiedlicher Hülle nebeneinander existieren?

Thomas Meinke: Genau, in Europa werden wir es so machen. In Amerika haben wir einige Fonds mittlerweile auch konvertiert und führen sie als reine ETFs weiter. In Deutschland sollen sich Anleger entscheiden können, ob sie in den klassischen Fonds oder den ETF investieren.

Die ETFs sollen den bestehen Fonds ähnlich sein, sagen Sie. „Ähnlich“ heißt nicht „gleich“. Wie werden sich die ETFs von den klassischen Fonds unterscheiden?

Meinke: Die eine Komponente ist, dass manche Vermögensverwalter ETFs im Handling besser finden, denn sie lassen sich im Tagesverlauf handeln. Der ETF-Mantel bringt auch eine neuere, moderne Infrastruktur mit sich. Die Fonds-Bestände werden täglich publiziert, nicht monatlich wie beim klassischen Investmentfonds üblich. Die Abwicklung geschieht auch schneller – in zwei statt drei Tagen.

Und die zweite Komponente: ETFs in Irland haben gegenüber klassischen Investmentfonds einen Steuervorteil, dabei geht es um die Dividenden von US-amerikanischen Unternehmen. Für irische ETFs gelten günstigere Steuerregeln. Bei globalen Aktienfonds macht das rund 10 bis 20 Basispunkte pro Jahr aus, langfristig also ein relevanter Unterschied.

Wie ist es von der Anlageseite her: Werden die ETFs identisch zu den klassischen Fonds anlegen?

Meinke: Sie werden tatsächlich sehr ähnlich sein. Aufgrund der Skaleneffekte können wir in unseren beiden bestehenden Vehikeln mit fünf beziehungsweise acht Milliarden Euro verwaltetem Vermögen zwischen 4.000 und 8.000 Titel halten. Die Anzahl der Titel könnte in den ETFs zunächst noch etwas kleiner sein. Aber vom Investmentprozess und der Philosophie sind die ETFs genauso aufgestellt wie die klassischen Fonds. Auch die Investmentteams, die jetzt in London und in Dublin sitzen, sind dieselben.

Die meisten ETFs folgen einem Index. Bei aktiven ETFs wird dieser von der Fondsgesellschaft meist selbst konstruiert. Ist das bei Ihnen auch so?

Meinke: Es gibt bei aktiven ETFs vereinfacht gesagt zwei Camps. Die einen nehmen sich eine Benchmark, von der man vielleicht nur geringfügig abweicht. Die anderen sind klassische, aktive Fondsmanager, die sich an keine Benchmark halten. Wir definieren ebenfalls keine Benchmark, an die wir uns halten müssen, sind aber dennoch breiter diversifiziert als übliche Indizes. Dadurch, dass wir keiner Benchmark folgen, sind wir flexibler und müssen nicht zu willkürlich gesetzten Zeitpunkten rebalancieren. Das führt zu geringeren Handels- und Opportunitätskosten.

Schneider: Das würde außerdem nur die Gebühren erhöhen, und das möchten wir nicht. Wir sind sehr kostengünstig und werden daher oft mit der passiven Investmentwelt gleichgesetzt. Aber wir sind eben kein Indextracker. Unsere ETFs sind nicht passiv.

Macht es dann aus Anlegersicht überhaupt noch Sinn, den klassischen Fonds zu kaufen?

Schneider: Unsere Kunden sollen wählen können. Die Kostenquote wird in beiden Varianten ähnlich sein, der ETF ist nur effizienter auf der Steuerebene. In Amerika ist es tatsächlich schon so, dass dort ein starker Wechsel stattgefunden hat. Im Neugeschäft wird der ETF dort schon flächendeckend eingesetzt.

Warum haben Sie in Deutschland so lange abgewartet, wenn Sie in den USA schon seit fünf Jahren ETFs anbieten?

Schneider: Wir haben seither fast jedes Jahr unsere Berater gefragt, ob sie das auch gerne möchten. Anfänglich war nicht so viel Interesse da, aber das hat sich schnell geändert. Generell machen wir Dinge nicht, weil sie populär sind. Wir haben zum Beispiel keine Themen-Fonds. Wir machen das, was zu unserer Philosophie passt und was die Kunden möchten.

Wollen Sie mit den ETFs auch neue Kunden ansprechen?

Schneider: Nicht unbedingt. Primär geht es darum, für unsere bestehenden Kunden – also Vermögensverwalter, Finanzberater, Pensionskassen – den Zugang zu Dimensional-Fonds einfacher zu gestalten. Wir wollen nicht von unserer B2B-Finanzberaterstrategie abweichen und haben nicht vor, in den Retail-Markt einzusteigen. ETFs können natürlich von Privatanlegern gekauft werden, weil sie ja über die Börse gehandelt werden. Das können wir nicht verhindern. Aber das Privatanlegergeschäft ist für uns nur ein ganz kleiner Nebenstrang.

Könnte sich das perspektivisch einmal ändern?

Schneider: Ob das in zehn Jahren einmal anders sein wird, kann ich nicht sagen. Wir sind aber sehr glücklich in der B2B-Welt. Wir haben einen ausgezeichneten Support für unsere Beraterkunden, mit einem kleinen, eingespielten Team. Für einen großen Retail-Aufschlag sind wir als Organisation gar nicht ausgelegt.

Dimensional setzt vor allem auf den Beratervertrieb. Haben Ihre Vertriebspartner keine Bedenken, dass über das Vehikel ETF jetzt auch Privatanleger direkten Zugriff auf Dimensional-Strategien haben?

Schneider: Die meisten sind zufrieden und haben keine Bedenken. Wenn wir gemerkt haben, dass jemand irritiert war, haben wir erinnert, dass die Dienstleistung der Berater ja nicht einfach darin besteht, Kunden den Zugang zu Dimensional zu geben. Die meisten bieten auch Risikoprofilierung, Asset Allocation, Financial Planning und weitere Dienstleistungen an. Unsere Kunden, die Berater, sind ja nicht einfach Dimensional-Vertreter, sondern liefern selbst den Mehrwert durch ihre Beratung.

Werden die ETFs über typische Endkundenkanäle, also Neobroker wie Trade Republic, handelbar sein?

Schneider: Darum werden wir uns nicht aktiv bemühen. Man wird die ETFs schon auch über Anbieter wie die Comdirect kaufen können. Aber wir werden nicht den Neobroker-Markt aktiv bearbeiten. Wir wollen weiter im Markt unserer Finanzberater-Community wachsen.

Sind die ETFs auch als Bausteine für Fonds-Vermögensverwaltungen angedacht?

Schneider: Ja, das ist geplant, wie auch bei unseren bestehenden Strategien. Wir arbeiten bereits mit verschiedenen Anbietern zusammen. Die meisten großen Maklerpools bieten zum Beispiel schon Fonds-Vermögensverwaltungen mit ausschließlich Dimensional-Fonds an. Wenn zu Jahresende die ETFs kommen, kann ich mir vorstellen, dass sie dort auch Einzug halten.

Werden die ETFs kostengünstiger angeboten als die klassischen Mutual Funds?

Meinke: Nein, wir legen die Kosten unserer Strategien unabhängig vom gewählten Fondsmantel fest. Der Global Core Equity Fund zum Beispiel kostet 26 Basispunkte. Die vergleichbare ETF-Strategie wird sehr ähnliche bis identische Kosten haben. Unsere bestehenden Fonds sind also bereits institutionell bepreist.

Über die Interviewten:

Lukas Schneider kam nach dem Masterstudium (International Business Studies) in Kufstein und Dublin erstmals im Zuge eines Werkpraktikums zu Dimensional. 2008 heuerte er als Associate an. Heute leitet Schneider Dimensionals deutsche Niederlassung in Berlin.

Thomas Meinke studierte in München, Singapur und Oxford (Management & Technology, MBA) und arbeitete unter anderem für den Versicherungskonzern Allianz. 2018 kam er zu Dimensional, wo er heute als Investmentstratege und Vizepräsident tätig ist.