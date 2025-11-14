US-Anbieter Dimensional bringt aktive ETFs nach Europa
Dimensional Fund Advisors bringt seine ersten aktiven ETFs nach Europa. Der Global Core Equity ETF (ISIN: IE000EGGFVG6) und der Global Targeted Value ETF (ISIN: IE000S67ID55) sind seit dem 14. November auf Xetra in Frankfurt sowie an der Londoner Börse handelbar. In Frankfurt sind die Fonds in Euro gelistet, in London in britischen Pfund und US-Dollar.
Die ETFs sind in Deutschland, Finnland, Irland, den Niederlanden, Norwegen, Schweden und im Vereinigten Königreich zugelassen. Sie ergänzen das bestehende Angebot von Dimensional in Europa, das bisher aus Ucits-Fonds und Spezialmandaten besteht.
Strategie und Kosten
Die zwei notierten ETFs verfolgen einen aktiven Ansatz. Statt einen Index nur passiv nachzubilden, setzt Dimensional auf eine Strategie, die auf wissenschaftlicher Forschung basiert und die langfristige Gesamtrendite maximieren soll. Die laufenden Kosten liegen bei 0,26 Prozent für den Global Core Equity ETF und bei 0,44 Prozent für den Global Targeted Value ETF.
Die Fonds richten sich in erster Linie an Anleger, die über Finanzberater, Intermediäre und Institutionen investieren.
Weitere Strategien geplant
„Die ersten beiden ETF-Notierungen in Europa bieten Anlegern einen zusätzlichen Weg, den Investmentansatz von Dimensional zu erleben“, sagt Nathan Lacaze, Co-CEO von Dimensional Fund Advisors. Weitere ETF-Strategien sollen bereits 2026 folgen.
Über Dimensional
Dimensional wurde 1981 gegründet und verwaltet weltweit ein Vermögen von 915 Milliarden US-Dollar (Stand: 30. September 2025). In den USA ist das Unternehmen nach eigenen Angaben der größte Anbieter aktiver ETFs. Dort verwaltet Dimensional über 226 Milliarden US-Dollar in mehr als 40 aktiven ETFs.