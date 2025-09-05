Dimensional startet in Europa mit aktiven ETFs
Dimensional Fund Advisors will zukünftig in Europa auch ETFs anbieten. Der US-amerikanische Asset Manager hat vorerst die Zulassung von zwei ETFs beantragt. Vorbehaltlich der behördlichen Genehmigung sollen sie noch vor dem Jahresende in den Vertrieb gehen und auch in Deutschland erhältlich sein.
Zwei aktive ETFs geplant
Die beiden ersten Ucits-ETFs sollen das bestehende Angebot an klassischen Dimensional-Fonds und Spezialmandaten ergänzen. Geplant sind:
- ein All-Cap-Core-Fonds
- ein Small- und Mid-Cap-Value-Fonds
Beide Produkte werden in Aktien aus entwickelten Märkten investieren und sowohl in London (in US-Dollar und Britischen Pfund) als auch in Frankfurt (in Euro) notiert sein. Die Anlagestrategie der ETFs orientiert sich an den bestehenden Core- und Small-and-Midcap-Value-Ucits-Fonds des Unternehmens.
Erfahrung mit aktiven ETFs aus den USA
Dimensional verwaltet eigenen Angaben zufolge bereits über 200 Milliarden US-Dollar in mehr als 40 aktiven ETFs, hauptsächlich in den USA und Australien. Die ersten ETFs lancierte das Unternehmen am US-Markt bereits 2020. Laut eigenen Angaben ist das Unternehmen dort mittlerweile der größte Anbieter aktiver ETFs.
„ETFs werden immer beliebter, da sie mit moderner Finanztechnologie kompatibel und leicht zugänglich sind“, begründet John Romiza, Co-CEO von Dimensional, die Expansion. „In Europa wächst die Zahl der professionellen Finanzexperten, die neben den bestehenden Ucits-Fonds und Spezialmandaten auch ETFs von Dimensional nutzen möchten.“
Die neuen ETFs sollen den charakteristischen Investmentansatz von Dimensional umsetzen, der auf breite Streuung setzt und mit einem streng systematischen Ansatz und kostenbewusstem Handeln Mehrrenditen gegenüber Benchmarks anstrebt.
Dimensional hat seinen Hauptsitz in Austin, Texas, und betreibt über 15 Niederlassungen in Nordamerika, Europa, Asien und Australien. Weltweit verwaltete die Fondsgesellschaft zum 30. Juni 2025 ein Vermögen von 853 Milliarden US-Dollar.