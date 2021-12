Für das Asset Management DIR Deutsche Investment Retail holt Achim Ellguth

Die Anlagegesellschaft DIR Deutsche Investment Retail hat zum 1. Oktober Achim Ellguth als Leiter Asset Management eingestellt. Ellguth ist für das Handelsimmobilien-Portfolio der Gesellschaft verantwortlich. Er kommt vom Immobilienunternehmen Centerscape Deutschland und hat 14 Jahre Branchenerfahrung.

Susanne Klaußner, geschäftsführende Gesellschafterin der DIR Deutsche Investment Retail, kommentiert die Personalie „Mit Übergang der ersten Objekte in unseren Nahversorgungsfonds beginnt die Arbeit im Asset Management. Die aktuell erworbenen Liegenschaften bilden insgesamt ein breites Portfolio mit Schwerpunkt auf Lebensmittelmärkten in strukturstabilen Regionen in ganz Deutschland. Umso mehr freuen wir uns, dass wir Herrn Ellguth als bundesweit vernetzten Spezialisten für die neue Position als Leiter Asset Management gewinnen konnten.“

DIR Deutsche Investment Retail ist Teil der Deutsche Investment Gruppe und wurde 2019 speziell für das Segment Nahversorgung gegründet.