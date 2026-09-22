DAS INVESTMENT: Herr Althaus, können Sie sich kurz vorstellen? Dirk Althaus: Ich habe meine Ausbildung als Fachberater für Systemintegration gemacht und war lange Zeit in der Cybersecurity angestellt. Angefangen habe ich bei einem Verkäufer für Security-Produkte namens Entrada Kommunikations in Paderborn, zunächst im Support. Dort saßen die Netzwerker, die Antiviren-Leute und die Firewall-Spezialisten jeweils in eigenen Büros. So habe ich die verschiedenen Stationen durchlaufen. Eigentlich wollte ich schon damals zum Hersteller wechseln, war dafür aber noch zu jung. Also war ich erst im Support und als Consultant tätig und habe dort für Hersteller Produkte platziert, bis ich schließlich selbst beim Hersteller gelandet bin, darunter unter anderem bei der US-Firma Tenable. Das Unternehmen hat eine Plattform, die Cybersecurity-Risiken in Unternehmen aufdeckt. Außerdem arbeitete ich bei Imperva, einer Firma, die lokale Speicher und Clouddatenbanken von Unternehmen schützt. 2023 kaufte der französische Konzern Thales, der Militärtechnik, Luft- und Raumfahrt anbietet, das Unternehmen.

Wie sind Sie dann zur ICM Investment Bank gekommen?



Althaus: Ich habe irgendwann angefangen, privat in Cybersecurity zu investieren, und habe dann Anfang 2017 über Wikifolio ein eigenes Portfolio angelegt. Das ist eine Plattform, auf der Trader ihre persönliche Anlagestrategie in einem virtuellen Musterportfolio transparent präsentieren. Das Wikifolio ist seit 2017 stetig gewachsen, und so hatte ich 2021 die Chance, beim Future-Fundstars-Wettbewerb teilzunehmen.



Gewonnen habe ich nicht, aber meine Strategie kam offenbar so gut an, dass ich trotzdem einen Fonds bekommen habe. Der Fonds läuft über die ICM Investment Bank in Berlin, die 1999 aus einem Buyout der Hypovereinsbank hervorgegangen ist.

Das Betriebswirtschaftliche dahinter haben Sie sich dann selbst beigebracht?



Althaus: Ja. Ich schaue jedoch erst auf die Technologie, dann auf die Marktdynamiken und erst ganz zum Schluss auf die Zahlen.

Sprechen wir über Ihren Fonds Cybersecurity Leaders. Welche Rendite erwarten Sie in den nächsten zwölf Monaten?



Althaus: Eine Prognose für zwölf Monate gebe ich grundsätzlich nicht ab. Dafür ist der Technologiesektor zu schwankungsanfällig, und seriös wäre so eine Zahl auch nicht. Was ich Ihnen nennen kann, ist die Zielsetzung der Strategie: Wir arbeiten auf rund 20 Prozent pro Jahr hin, gemessen über einen vollen Marktzyklus. In einem schlechten Technologiejahr kann am Ende genauso gut ein deutliches Minus stehen.



Der Ansatz kommt aus meinem Wikifolio, das seit 2017 läuft und dort im Schnitt über 15 Prozent pro Jahr erzielt hat. Das ist ausdrücklich nicht die Wertentwicklung des Fonds, und man kann es auch nicht umrechnen: anderes Vehikel, andere Rechtsform, andere Kostenstruktur, andere Handelsmöglichkeiten. Im Fondsmantel kann ich Dinge tun, die im Wikifolio nicht gingen – die Optionsstrategie zum Beispiel. Dafür gelten andere Anlagegrenzen.

Wie sah es in den vergangenen zwölf Monaten aus?



Althaus: Da hat es sehr gut funktioniert, wir haben in diesem Jahr rund 30 Prozent gemacht. Seit Bestehen des Fonds haben wir die 20 Prozent pro Jahr auf jeden Fall im Schnitt erfüllt.

Cybersecurity Leaders R Asset-Schwerpunkt: Aktienfonds Technologie

Aktienfonds Technologie Auflegung: 13.04.2023

13.04.2023 Ertragsverwendung: ausschüttend

ausschüttend Fondsgesellschaft: Universal Investment

Universal Investment ISIN: DE000A3D0588

DE000A3D0588 Max. Ausgabeaufschlag: 5,00%

5,00% Maximal Drawdown seit Auflage: 24,69%

24,69% Performance 1 Jahr: 24,94%

24,94% Performance 3 Jahre: 82,30%

82,30% Performance YTD: 32,70%

32,70% Sharpe Ratio 1 Jahr: 0,86

0,86 Sharpe Ratio 3 Jahre: 0,85

0,85 TER: 2,00%

2,00% Volatilität 1 Jahr: 30,95%

30,95% Volatilität 3 Jahre: 22,32%

22,32% Volumen in Mio. EUR: 43

43 Währung: EUR

Und wie sieht es mit der Sharpe-Ratio aus?



Althaus: Sie liegt bei 0,86. Was ich zum Risikomanagement aber sagen kann: Ich habe eine Optionsstrategie in den Fonds eingebaut, unter anderem Optionen auf den CBOE Volatility Index (VIX), der die erwartete Schwankungsbreite des US-amerikanischen Aktienindex S&P 500 ausdrückt. Steigt der VIX, gewinnen auch meine Optionen entsprechend an Wert.



Zusätzlich schreibe ich Optionen auf Positionen, bei denen ich merke, dass eine Aktie heißgelaufen sein könnte. So versuche ich, Marktschwankungen abzufedern. Technologiewerte sind naturgemäß sehr schwankungsintensiv.

Wie groß sollte der Anteil Ihres Fonds ungefähr im Portfolio eines Anlegers sein?



Althaus: Das hängt davon ab, wie viel Technologie ohnehin schon im Portfolio steckt. 2 bis 3 Prozent des Depots sollte Cybersecurity schon ausmachen. Ich denke, dieses Satelliteninvestment ist ein guter Baustein, weil es ein Stück weit konjunkturunabhängig ist: Abwehr von IT-Risiken wird immer gebraucht. Der Gesetzgeber schreibt entsprechende Investitionen ja auch zunehmend vor.



Der internationale Cybersecurity-Markt wächst nach gängigen Schätzungen zudem jährlich um rund 12 Prozent. Davon gehen verschiedene Studien aus, etwa von Gartner. Für Deutschland und Europa dürfte das ähnlich sein.

Fast sechs Terabyte Daten wurden aus dem Berliner Senat gestohlen und im Darknet veröffentlicht. Wie muss der Staat reagieren?



Althaus: Ich finde, was da passiert ist, ist eine Katastrophe. Jeder, der in der IT-Sicherheit arbeitet, hat schon seit Jahren gewarnt, dass die Verwaltung hier nicht gut aufgestellt ist.

“ Für die Stadt Berlin wären 2 Millionen Euro Lösegeld nichts gewesen.

Ich habe drei Kinder, und in der Kita dürfen wegen des Datenschutzes keine Fotos gemacht werden – und dann ist derselbe Datenschutz nicht mal 2 Millionen Euro wert. Für die Stadt Berlin wären 2 Millionen Euro Lösegeld nichts gewesen.

Welche ähnlichen Fälle haben Sie erlebt?



Althaus: Ich erinnere mich an einen Fall, als ich bei einem Endpoint-Security-Hersteller arbeitete. Täter hatten eine Molkerei in Salzburg angegriffen. Ein Erpresserschreiben lag vor. Die Tanklaster standen morgens Schlange, weil die komplette Datenumgebung verschlüsselt war: Niemand wusste mehr, welche Kuh gemolken worden war, welche noch gemolken werden musste, wie alt die Milch war, wohin sie abgefüllt werden musste. Eine Katastrophe. Die Molkerei hat dann relativ schnell bezahlt.



Berlin hatte im Vergleich noch Glück: Dort wurden die Daten „nur“ gestohlen und veröffentlicht, nicht verschlüsselt. Das ist die klassische Erpressung: Entweder man zahlt, oder die Daten werden veröffentlicht. Aber verschlüsselt hätte man in Berlin noch viel mehr Schaden anrichten können.



Und gerade durch KI-Agenten und durch Schwachstellen könnte ich mir vorstellen, dass es irgendwann richtig knallt: dass zum Beispiel eine digitale Lieferkette lahmgelegt wird und der Supermarkt keine Lieferung mehr bekommt, weil alles verschlüsselt ist.



Die Zeit zwischen dem Bekanntwerden einer Schwachstelle und ihrer Ausnutzung, die sogenannte „Time to Exploit“, betrug früher teils Wochen. Mittlerweile ist sie fast null: Eine Schwachstelle wird gefunden, und im nächsten Moment wird sie schon ausgenutzt. Die Zeit, sie zu schließen, ist dagegen unverändert lang.

Sie beschäftigen sich intensiv mit der Sicherheit von KI-Agenten. Was ist da aus Ihrer Sicht besonders wichtig?



Althaus: Ganz vorne stehen das Identitätsmanagement und die Berechtigungen, also die Zugriffskontrolle insbesondere von KI-Agenten. Dann geht es um Zero Trust: Keinem Teilnehmer im Unternehmensnetzwerk wird vertraut.



Es wird streng kontrolliert, wer zugreifen möchte – von welchem Gerät, auf welche Ressource und unter welchen Umständen. Dazu kommen das generelle Monitoring der Angriffsfläche und Schwachstellen-Scans. Das sind die Stichworte, die für mich in diesem Zusammenhang zentral sind.

Nutzen Sie für Ihre Fondsanalyse auch selbst einen KI-Agenten?



Althaus: Ja. Ich mache damit viele automatisierte Auswertungen: lasse zum Beispiel Earnings Calls per KI analysieren, oder auch Korrelationen zwischen Unternehmen.

Haben Sie diesen KI-Agenten programmiert?



Althaus: Nein, programmiert nicht, aber trainiert. Ich hoste einen Agenten, den sogenannten Hermes Agent, der ist Open Source. Den lasse ich auf einem eigenen Server laufen, und man kann verschiedene KI-Modelle andocken – ob OpenAI, Anthropic oder auch ein Modell wie Gemini. Kommuniziert wird dann etwa über eine Desktop-Anwendung.