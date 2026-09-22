Fondsmanager Dirk Althaus von der ICM Investment Bank
DAS INVESTMENT: Herr Althaus, können Sie sich kurz vorstellen?
Dirk Althaus: Ich habe meine Ausbildung als Fachberater für Systemintegration gemacht und war lange Zeit in der Cybersecurity angestellt. Angefangen habe ich bei einem Verkäufer für Security-Produkte namens Entrada Kommunikations in Paderborn, zunächst im Support. Dort saßen die Netzwerker, die Antiviren-Leute und die Firewall-Spezialisten jeweils in eigenen Büros. So habe ich die verschiedenen Stationen durchlaufen.
Eigentlich wollte ich schon damals zum Hersteller wechseln, war dafür aber noch zu jung. Also war ich erst im Support und als Consultant tätig und habe dort für Hersteller Produkte platziert, bis ich schließlich selbst beim Hersteller gelandet bin, darunter unter anderem bei der US-Firma Tenable. Das Unternehmen hat eine Plattform, die Cybersecurity-Risiken in Unternehmen aufdeckt.
Außerdem arbeitete ich bei Imperva, einer Firma, die lokale Speicher und Clouddatenbanken von Unternehmen schützt. 2023 kaufte der französische Konzern Thales, der Militärtechnik, Luft- und Raumfahrt anbietet, das Unternehmen.