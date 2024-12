Sie haben lange für die DWS in New York gearbeitet. Wollen Sie mit den aktiven ETFs nun dort den Markt erobern?

Görgen: In den USA ist der Markt schon weit entwickelt. Dort wollen wir natürlich auch wachsen. Das große Potenzial sehen wir aber in Europa und Deutschland.

Wie kommt das bei Ihren aktiven Portfoliomanagern an? Die werden vermutlich nicht begeistert sein, wenn ihre Strategien künftig als ETF verfügbar sind.

Görgen: Da irren Sie sich. Die breite Masse im Haus sieht das als Chance. Denn am Ende des Tages tun wir das ja nicht für uns, sondern für unsere Kunden. Wenn sich Kundenpräferenzen ändern und immer mehr Produkte online gekauft werden, müssen wir darauf reagieren. Die Geisteshaltung ist klar: Wenn wir diese Themen nicht besetzen, macht es jemand anderes. Wir können uns nicht von der Kannibalisierungsangst lähmen lassen - im Gegenteil: Idealerweise profitieren wir alle vom Zugewinn an Kompetenz und Alternativen.

Also gibt es Klaus Kaldemorgen bald als ETF?

Görgen: Wir werden nicht einfach bestehende aktive Strategien kopieren. Stattdessen schauen wir: Was brauchen die digitalen Vertriebskanäle? Was wollen Self-Directed Retail Investoren? Darauf basierend entwickeln wir neue, maßgeschneiderte Lösungen.

Um perfekte Produkte zu bauen, muss man die Kunden vollends verstehen. Ein Netflix oder Amazon kennt seine Kunden in- und auswendig. Die Finanzbranche scheint da noch Nachholbedarf zu haben. Warum tut sich die Branche so schwer damit?

Görgen: Das ist ein zentrales Thema: Wie verstehen wir den Endkunden besser und nicht nur den Vertriebspartner? Wir tracken Daten über unsere Webseiten und die sozialen Medien, arbeiten eng mit 36 Partnern in Europa zusammen. Die Industrie kommt aus Jahrzehnten, in denen Innovationen im Unternehmen geboren und dann über Berater nach außen getragen wurden. Aber so tickt die Welt heute nicht mehr. Um auf Ihren Vergleich zurückzukommen: Wir müssen mehr wie Netflix denken.

Das klingt nach einer gewaltigen Transformation.

Görgen: Absolut. Die entscheidende Frage ist: Sieht man eine Plattform als Gefahr oder als Chance? Für uns ist das klar: Die DWS ist mit Partnern groß geworden. Unser Know-how im aktiven und passiven Geschäft, die globale Aufstellung, die Fähigkeit, beides in Performance zu übersetzen und in regulierte Produkte zu gießen – das ist ein hohes Gut. Wenn wir das mit exzellentem Service und digitaler Integration kombinieren, schaffen wir echten Mehrwert.

Herr Görgen, Sie waren lange in den USA tätig. Was kann die deutsche Finanzindustrie von der amerikanischen lernen?

Görgen: Es geht weniger um die Industrie an sich, sondern um die Rahmenbedingungen. Schauen Sie in die USA oder nach Australien, da wurden in der privaten Vorsorge die richtigen Anreize gesetzt. Das brauchen wir auch. Von den 8 Billionen Euro Geldvermögen in Deutschland liegen noch immer 41 Prozent auf dem Konto. Und jedes Jahr kommen 350 Milliarden dazu. Wir müssen diese privaten Gelder mobilisieren, auch um die große Transformation Europas zu finanzieren – Digitalisierung, Infrastruktur, all das können Staaten allein nicht stemmen.

Was war Ihr größter Lernmoment in den USA?

Görgen: Ich hatte zwei wesentliche Erkenntnisse: Erstens zu erleben, was es für Teams bedeutet, in einer globalen Organisation zu arbeiten, mit allen Zeitunterschieden und Abstimmungsprozessen. Es hilft enorm, die Perspektive der Kollegen auf der anderen Seite des Atlantiks zu verstehen. Zweitens der Umgang mit einem völlig anderen Regulierungsumfeld – das war eine steile Lernkurve. Und privat war es eine unglaublich bereichernde Erfahrung. Auch meine beiden Kinder haben enorm von dieser kulturellen Vielfalt profitiert.

Über den Interviewten:

Dirk Görgen, Jahrgang 1981, verantwortet seit 2018 als Mitglied der Geschäftsführung bei der DWS das weltweite Geschäft mit Wholesale- und institutionellen Kunden. In seiner Position als Leiter der Client Coverage Division ist er für alle Assetklassen - von aktiven über passive bis hin zu alternativen Anlagen - zuständig. Zuvor leitete er den Vertrieb für Privatkunden in Deutschland bei der Deutschen Bank und war für die Unternehmensberatung Bain & Company mit Schwerpunkt große Finanzinstitute tätig.