DAS INVESTMENT: Blau Direkt bietet über Tjara eine Maklerrente an. Welche Idee steckt dahinter?

Dirk Henkies: Circa 75 Prozent der Makler in Deutschland sind Einzelunternehmer. Sie verlieren im Todesfall den Anspruch auf die Courtage, ihre Familie steht dann vor dem finanziellen Ruin. Wir haben das Modell Maklerrente aufgesetzt, um Maklern ein Angebot für den Ruhestand zu machen. Dabei hilft uns, dass bei Blau Direkt ohnehin viele Prozesse technologisiert und automatisiert laufen.

Wie funktioniert Ihre Maklerrente konkret?

Henkies: Wir haben zwei Modelle: In unserem Ruhestandsmodell bekommt der Makler die ersten fünf Jahre lang 100 Prozent der Courtagen, danach 90 Prozent. Verstirbt er, geht der Bestand an uns. Und es gibt das Garantiemodell: Da erhält er von Anfang an 90 Prozent, kann die Rente im Todesfall aber an eine bezugsberechtigte Person weitervererben. Das gilt übrigens auch für Investmentbestände.

Wie erleben Sie die Resonanz?

Henkies: Das kam gut an. In den ersten zwei Jahren nach Start hatten wir bereits rund 50 Maklerrenten abgeschlossen. Dann kamen am Markt Wettbewerber hinzu. Bei uns äußerten Makler gleichzeitig immer mehr den Wunsch, keine Rente, sondern Kapital auf einen Schlag zu bekommen. So kam neben der Maklerrente der Bestandskauf hinzu. Da viele Makler auch Mitarbeiter beschäftigen, wurde der Wunsch geäußert, ob wir die Mitarbeiter nicht auch übernehmen können. So kam 2022 unser erster Firmenkauf – wir haben den Makler mit seinen Mitarbeitern übernommen.