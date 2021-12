Dirk Müller „Längst nicht entschieden, ob wir in einen Bärenmarkt laufen“

Nach den Kursturbulenzen in der vergangenen Woche herrscht Unsicherheit auf den Finanzmärkten. „Es ist noch keine echte Ausverkaufsstimmung am Markt. Aber es ist eine große Unsicherheit da“, sagt Börsenprofi und Fondsmanager Dirk Müller gegenüber dem. Ob die Börsenkurse in eine starke Abwärtsbewegung laufen oder ob es am Ende des Jahres wieder stark nach oben geht, sei noch nicht entschieden. Niedrige Kurse werden noch von einigen Investoren als Einstiegschancen genutzt. Das stabilisiere die Kurse, erklärt Müller. Aber nur bis zur nächsten Schreckensmeldung, dann gehe es wieder abwärts. Sein eigener Fonds, meint Müller, habe die Turbulenzen sehr gut überstanden. Er laufe besser als die Vergleichsfonds und auch besser als der Vergleichsindex MSCI World Value auf Euro-Basis. Trotzdem notiere der Fonds im Minus. Bei einbrechenden Aktienmärkten könne man mit Aktienfonds keine Gewinne machen, so Müller. In einer solchen Phase ginge es eher darum, nicht allzu viel zu verlieren. Seit dem Start des Müller-Fonds von rund fünf Monaten hat der Dax mehr als 20 Prozent verloren und der MSCI World Value etwas weniger. Der Fonds liegt aber knapp 9 Prozent im Minus. Zudem freut sich Müller über die niedrigen Kurse: „Jetzt bieten sich Einstiegschancen.“