in Interviews

Link wurde in die Zwischenablage kopiert

Nach einer Durststrecke in der Corona-Pandemie hat sich TBF neu erfunden. Geschäftsführer Dirk Zabel spricht über Lehren aus der Krise, die Besonderheiten des Energiefonds Smart Power und warum er ETFs für "dumme Investments" hält.

Dirk Zabel ist seit 10 Jahren in leitender Position bei TBF tätig

Dirk Zabel ist seit 10 Jahren in leitender Position bei TBF tätig | Foto: TBF / DAS INVESTMENT

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt und Cookies von diesen Drittplattformen gesetzt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

An dieser Stelle finden Sie externen Inhalt, der unseren Artikel ergänzt. Sie können sich die externen Inhalte mit einem Klick anzeigen lassen. Die eingebundene externe Seite setzt, wenn Sie den Inhalt einblenden, selbstständig Cookies, worauf wir keinen Einfluss haben.

Seit fast zehn Jahren ist Dirk Zabel nun bei TBF, einer Boutique für aktives Investmentmanagement. Auf die Frage, ob sich diese Zeit eher wie ein Sprint oder ein Marathon anfühle, antwortet er: „Ich würde sagen, sowohl als auch.“ Er vergleicht seine Zeit bei TBF mit einem Ultramarathon, bei dem 42 Kilometer nur ein Teil der Strecke sind. „Ich habe viel erlebt, wir haben viel gemacht, wir haben einiges auf den Weg gebracht. Wir haben Höhen und Tiefen durchschritten und von daher ist die Zeit unheimlich schnell vergangen.“

Die Philosophie von TBF: Aktives Stock- und Bondpicking

TBF steht für „The Bright Future“ und konzentriert sich auf aktives Management. Das Flaggschiff-Produkt ist der TBF Special Income. Mit einem Volumen von mehr als 400 Millionen Euro ist er zugleich der größte Fonds des Hauses. Zabel beschreibt ihn als einen Multi-Asset-Fonds, der verschiedene Strategien bündelt: „Am Ende des Tages vereint dieser Fonds so ziemlich jede Strategie und jeden Ansatz, den wir als Haus für uns gefunden haben.“

Die Corona-Pandemie stellte für TBF eine besondere Herausforderung dar. Der Fonds erlebte eine Durststrecke, die Zabel als die größte Herausforderung seiner Karriere bezeichnet. „Wir hatten damals schon unser Risiko-Overlay in den Fonds integriert“, erklärt er. Dieses sei jedoch zu vorsichtig justiert gewesen. Mit dem Ergebnis, dass man die Aufholrally von Mitte 2020 bis Ende 2021nach dem Corona-Crash nicht vollends mitgenommen habe.

Die Analyse zeigte, dass das Risiko-Overlay zu früh angesprungen war und den Fonds zu schnell in eine hohe Absicherung gebracht hatte. Als Konsequenz wurde das Portfoliomanagement angepasst: „Wir haben dieses Risiko-Overlay deutlich weniger sensibel eingestellt. Das heißt, es springt viel später an und geht auch viel langsamer in höhere Absicherungsquoten rein, sodass wir dem Fonds auch entsprechend wieder Luft zum Atmen gegeben haben.“

TBF Smart Power: Energie als Anlagechance

Eine weitere Besonderheit im TBF-Portfolio ist der Energiefonds TBF Smart Power, der seit Jahresbeginn um mehr als 20 Prozent zugelegt hat. Zabel erklärt, dass der Fonds die gesamte Wertschöpfungskette der Energieinfrastruktur abbilde und drei zentrale Fragen beantworte: „Wo kommt die Energie her? Wie bringen wir sie von A nach B und wie gehen wir mit ihr um?“ Im Gegensatz zu reinen Clean-Energy-Fonds deckt der TBF Smart Power ein breiteres Spektrum ab.

1.200% Rendite in 20 Jahren? Die besten ETFs und Fonds, aktuelle News und exklusive Personalien erhalten Sie in unserem Newsletter „DAS INVESTMENT Daily“. Kostenlos und direkt in Ihr Postfach. Newsletter DAS INVESTMENT daily (börsentäglich) Newsletter DAS INVESTMENT am Sonntag (wöchentlich) Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. JETZT ANMELDEN Fast geschafft Bitte überprüfen Sie Ihr E-Mail Postfach - wir haben eine Bestätigungs-E-Mail verschickt. Das Abonnement wird nach der Bestätigung aktiv. Bitte auch im Spam-Ordner schauen!

Hier gibt es den Podcast auf Spotify Apple Podcasts

ETFs vs. aktives Management: Eine klare Position

Zabel hat eine klare Meinung zu ETFs: „Per se ist ein ETF ein dummes Investment.“ Trotzdem sieht er eine Daseinsberechtigung: „ETFs haben ihre Daseinsberechtigung. Wenn ich mal taktisch den Dax abbilden MÖCHTE für ein paar Wochen, dann brauche ich keine aktiven Manager dafür.“

Für die Zukunft setzt TBF auf zwei Hauptsäulen: auf Performance und Kundennähe. "Unser Portfoliomanagement konzentriert sich auf das Management von einzelnen Fonds", erklärt Zabel. „Und wir wollen nah bei unseren Investoren sein. Ich habe lieber 100 Kunden weniger. Dafür kenne ich meine Kunden und arbeite mit denen gut zusammen.“

Abschließend wünscht sich Zabel mehr Aufrichtigkeit und Transparenz in der Finanzbranche: „Ich sehe immer wieder, dass viel Marketing betrieben wird und Dinge dargestellt werden, die wahnsinnig spannend klingen, am Ende des Tages aber nichts anderes sind als ein anderer Fonds, der vielleicht das Ähnliche macht.“