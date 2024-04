Anfang des Monats ging die Verbraucherzentrale Hamburg mit einer Warnung für Studierende an die Öffentlichkeit. Dabei ging es um Mitarbeiter des Finanzdienstleisters MLP, die Studenten auf dem Gelände der Universität teilweise unpassende Produkte anböten. Nachdem sich MLP bereits zu der Kritik geäußert hat, werfen nun weitere Stimmen aus der Branche der Verbraucherzentrale Stimmungsmache gegen ihren Berufsstand vor.

Die Aussagen der Verbraucherschützer seien pauschalisierend, polemisch und populistisch. Darin sind sich Frank Kettnaker, Vertriebsvorstand der ALH-Gruppe, und Martin Gräfer, Vorstandsmitglied des Versicherers Die Bayerische, einig. Beide verfassten jeweils eigene Kommentare zu den ihres Erachtens „undifferenzierten“ und „tatsachenwidrigen“ Unterstellungen der Verbraucherzentrale für die Finanzmagazine „Procontra“ und „Cash“.

Rürup-Rente umstritten

Auffällig an beiden Kommentaren: MLP, der eigentliche Auslöser der Debatte um den Finanzvertrieb an Unis, wird nicht einmal erwähnt. Stattdessen stürzen sich Kettnaker und Gräfer auf die „selbsternannten Verbraucherschützer“, die auf der Basis von Einzelfällen eine ganze Branche ins Zwielicht zögen. Das Streitthema ist dabei kein neues: Schon lange besteht Uneinigkeit über die Vor- und Nachteile der Basisrente.

Ursprünglich für Selbstständige als Ersatz für die gesetzliche Rente entwickelt, kann grundsätzlich jeder eine Rürup-Rente abschließen. Für die einen – unter anderem den Vertrieb – handele es sich dabei beispielsweise wegen Steuervorteilen um ein „äußerst attraktives und geeignetes Produkt“. Wenn die Verbraucherschützer Studenten hingegen vor Verträgen warnen, die gegebenenfalls an ihren Bedürfnissen vorbeigehen, wird damit für Gräfer das „ebenso abgegriffene wie populistische Narrativ des gierigen und skrupellosen Versicherungsvermittlers“ bedient.

Hallo, Herr Kaiser! Das ist schon ein paar Tage her. Mit unserem Newsletter „DAS INVESTMENT Versicherungen“ bleiben Sie auf dem neuesten Stand! Zweimal die Woche versorgen wir Sie mit News, Personalien und Trends aus der Assekuranz. Kostenlos und direkt in Ihr Postfach. Newsletter DAS INVESTMENT Versicherungen (2 x wöchentlich) Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. JETZT ANMELDEN Fast geschafft Bitte überprüfen Sie Ihr E-Mail Postfach - wir haben eine Bestätigungs-E-Mail verschickt. Das Abonnement wird nach der Bestätigung aktiv. Bitte auch im Spam-Ordner schauen!

Die Verbraucherzentrale ignoriere „Flexibilität, Kapitalschutz und Unpfändbarkeit des Ersparten“ in der steuerlich geförderten Altersvorsorge, ergänzt Gräfer in einem viel diskutierten Linkedin-Beitrag. In der Bindung des Kapitals sieht Gräfer den Vorteil, dass gerade junge Menschen dieses Geld nicht unüberlegt in etwas anderes stecken können.

Einig in ihrer Uneinigkeit

Für die Verbraucherzentrale überwiegen andere Aspekte, wie Sandra Klug gegenüber DAS INVESTMENT nochmal betont: Die Basisrente sei „nicht kündbar, nicht übertragbar, nicht vererbbar“ und das angesparte Kapital werde nur als Rente wieder ausgezahlt.

Zu den Populismus-Vorwürfen der Kommentarschreiber äußert Klug sich nicht. Sie weist jedoch darauf hin, dass die Verbraucherzentrale Gräfer und Kettnaker in einem Punkt zustimmt: Die Finanzbildung junger Menschen sei wichtig. Laut Klug sollte diese „allerdings neutral in der Schule vermittelt werden und nicht von Finanzdienstleistern auf dem Campus“.

Im Grunde genommen sind sich die Verbraucherschützer und die Vorstandsmitglieder der Versicherungsunternehmen somit einig, dass junge Menschen mehr qualifizierte Finanzbildung brauchen. Wie diese jedoch aussehen soll, steht auf einem anderen Blatt.