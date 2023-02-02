Check24 auf Platz 2 DISQ nennt besten Vergleichsportal für Kfz-Versicherungen

Mittlerweile schließen vielen Kunden nicht besonders erklärungsbedürftige Versicherungen wie beispielsweise Kfz-Policen im Internet ab. Dabei nutzen sie oft Vergleichsportale. Welches Portal den besten Online-Service bietet und wo die günstigsten Preise zu finden sind, zeigt eine DISQ-Studie.

Mercedes A200: Am Beispiel der Kfz-Versicherung für einen Mercedes zeigen die DISQ-Forscher die hohe Preisdifferenz zwischen den Bestpreis-Angeboten verschiedener Vergleichsportale auf.

Die Inflation geht auch an den Versicherungen nicht spurlos vorbei. Angesichts steigender Preise wechseln viele Kunden ihre Kfz-Versicherung, um Geld zu sparen. Dabei nutzen sie oft Online-Vergleichsportale.

Das Deutsche Institut für Servicequalität (DISQ) ging nun der Frage nach, welche dieser Portale den besten Service bieten. Das Ergebnis: Nicht jedes Portal findet den besten Tarif. Ein Beispiel: In einem Testszenario mit identischen Rahmendaten beläuft sich das günstigste Angebot für einen Mercedes C-Klasse bei einem untersuchten Portal auf rund 606 Euro pro Jahr. Bei zwei anderen Portalen werden für die günstigste Kfz-Vollkasko-Versicherung jeweils 775 Euro fällig. Das ist eine Differenz von rund 170 Euro.

Verivox ist Testsieger

Im Ranking schneidet Verivox als Testsieger mit dem Qualitätsurteil „sehr gut“ ab. „In puncto Online-Service profiliert sich das Portal mit einem sehr hohen Informationswert der Website und positiven Nutzerbewertungen, etwa hinsichtlich der Bedienungsfreundlichkeit“, schreiben die Studienautoren.

E-Mail-Anfragen beantwortet der Anbieter laut DISQ-Studie freundlich und verständlich. Am Telefon punktet Verivox mit sehr kurzen Wartezeiten von im Schnitt nur neun Sekunden. Bei der Analyse der günstigsten Tarifangebote schneidet das Portal am zweitbesten ab.

Check24 bietet die günstigsten Tarife

Den zweiten Rang belegt Check24, ebenfalls mit dem Qualitätsurteil „sehr gut“. Das Vergleichsportal bietet insgesamt die günstigsten Tarif: Für acht der 15 Szenarien liefert der Rechner das attraktivste Angebot.

Bei Abschluss sparen Verbraucher im Schnitt 9 Prozent der Kosten gegenüber dem empfohlenen Tarif des teuersten Portals, so das Studienergebnis. Im Einzelfall liegt das Sparpotenzial sogar bei rund 22 Prozent. Beim Service ist Check24 mit einem guten Ergebnis zweitbester nach Verivox.