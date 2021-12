DISQ-Studie Das sind die 3 Versicherer mit den zufriedensten Kunden

Es gibt drei Versicherer, die die Kunden in Sachen Produkte und Servicequalität begeistern. Das zeigt die Kundenbefragung „Versicherer des Jahres“, die das Deutsche Institut für Service-Qualität (DISQ) im Auftrag des Nachrichtensenders n-tv durchgeführt hat.

Das Ergebnis: Drei der insgesamt 35 berücksichtigten Versicherer erzielen das Kundenurteil „sehr gut“. 16 Unternehmen sind „gut“, der Rest ist „befriedigend“. Nur „ausreichend“ oder schlechter schneidet – im Gegensatz zum Vorjahr – kein Anbieter ab.

Das heißt aber nicht, dass es keine Beanstandungen gibt. Denn rund 15 Prozent der Befragten berichten über erlebter Ärgernisse mit ihrer Versicherung. Dabei sind ein schlechter Kundenservice und lange Bearbeitungszeiten die am häufigsten genannten Gründe für Frust bei den Versicherungsnehmern.

Münchener Verein ist der Versicherer des Jahres 2019

Münchener Verein ist der Versicherer des Jahres 2019. Insbesondere mit dem Service punktet das Unternehmen: Der Anteil an positiven Kundenbewertungen liegt bei rund 87 Prozent. Auch in Hinblick auf die Qualität der Produkte sowie die Transparenz und Verständlichkeit überzeugt das Unternehmen und platziert sich hier unter den besten drei Unternehmen. Zudem ist die Weiterempfehlungsbereitschaft der Versicherten größer als bei den Kunden der Mitbewerber.

Direktion der Münchener Verein Versicherungsgruppe in der Pettenkoferstraße 19. Foto: Münchener Verein

Auf Rang zwei platziert sich der Direktversicherer HUK24. Eine große Stärke ist das Preis-Leistungs-Verhältnis: Mit fast 92 Prozent liegt der Anteil an Kunden, die sich hiermit zufrieden zeigen, außerordentlich hoch. Auch in puncto Transparenz und Verständlichkeit erreicht HUK24 im Anbietervergleich die besten Bewertungen. Von Ärgernissen berichten zudem nicht einmal fünf Prozent der befragten Kunden – ein vergleichsweise niedriger Wert.

Rang drei belegt DEVK. Der Versicherer erzielt sowohl im Bereich Service wie auch beim Preis-Leistungs-Verhältnis im Vergleich die insgesamt drittbesten Bewertungen. Darüber hinaus zeigen die Kunden des Versicherungsunternehmens die zweithöchste Bereitschaft zur Weiterempfehlung.

Über die Studie: In der Online-Befragung ging es um die Zufriedenheit der Kunden mit dem Service, dem Preis-Leistungs-Verhältnis, der Qualität der Produkte sowie der Transparenz und Verständlichkeit. Zudem flossen Kundenärgernisse sowie die Bereitschaft zur Weiterempfehlung in die Gesamtbewertung ein. Insgesamt flossen 5.482 Beurteilungen der Privatkunden von 97 Versicherungen in die Studie ein. Allerdings wurden nur die 35 Unternehmen, für die mindestens 100 Meinungen eingingen, in der Auswertung berücksichtigt.