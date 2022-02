Aktien mit Zukunftspotenzial Disruptive Technologie – Wandel als Investmentchance

Pam Hegarty, BNP Paribas AM

Durch die Coronapandemie war plötzlich soziale Distanz das Gebot der Stunde. Dadurch stieg die Nachfrage nach digitalen Lösungen für alltägliche Aktivitäten. Dass sich diese Entwicklung nach dem Ende der Pandemie vollständig umkehren wird, ist nicht zu erwarten – beispielsweise dürften weiterhin wesentlich mehr Menschen im Homeoffice arbeiten als zuvor. Zudem schritt in den vergangenen Monaten die Automatisierung voran. Das gilt insbesondere für Dienstleistungsbranchen, wo viele Beschäftigte aufgrund der Kontaktbeschränkungen monatelang nicht zur Arbeit gehen konnten.

Einer der großen Gewinner während der Pandemie war der Onlinehandel. Damit verbunden stieg die Nachfrage nach Internetwerbung sowie digitalen Zahlungsdienstleistungen. Außerdem hat es zu einem Automatisierungsschub in der Logistik geführt. Künftig dürften immer mehr Unternehmen ihren stationären Handel enger mit ihrer Online-Präsenz verzahnen. Mithilfe von Augmented Reality können sie ihren Kunden ein ganz neues Einkaufserlebnis ermöglichen. Dank „erweiterter Realität“, so die deutsche Übersetzung, lassen sich virtuelle Elemente in die echte Welt projizieren und per Smartphone oder spezieller Brille wahrnehmen. So können Kunden beispielsweise sehen, wie ihnen die im Onlineshop ausgewählten Sneaker tatsächlich stehen. Im stationären Handel wiederum können Produkte in unterschiedlichen digitalen Umgebungen angesehen werden. Darüber hinaus kann eine dynamisch an die Verbrauchernachfrage angepasste Preisgestaltung zu Umsatz- und Gewinnsteigerungen führen.

Vincent Nichols, BNP Paribas AM

Big Data, Künstliche Intelligenz und Cybersicherheit sind für viele Branchen essenziell. Die digitale Transformation der Gesellschaft ist unausweichlich und Regierungen müssen handeln, damit alle Bevölkerungsteile daran teilhaben können. Ein Schlüssel zur digitalen Transformation ist der neue Mobilfunkstandard 5G. Dieser wird die Art und Weise verändern, wie wir Technologie nutzen. Er wird den Markt für intelligente Konnektivität sowohl in Privathaushalten als auch in Unternehmen weiter öffnen und den verstärkten Einsatz digitaler Instrumente ermöglichen.

Technologiebranche im Fokus der Regulierer

Bei allem Zukunftspotenzial disruptiver Technologien sollten Investoren jedoch beachten, dass sich der Tech-Sektor weltweit einer verstärkten regulatorischen Kontrolle in Bezug auf Datenschutz und -sicherheit sowie der Monopolmacht einiger großer Plattformanbieter gegenübersieht. In China beispielsweise waren zuletzt zunehmende Spannungen zwischen der Regierung und mehreren Tech-Unternehmen zu beobachten.

In den USA gewinnen die Regulierungsbemühungen ebenfalls an Dynamik. Die geplante Gesetzgebung könnte tiefgreifende Veränderungen sowohl bei der Durchsetzung kartellrechtlicher Vorschriften als auch bei der Art und Weise herbeiführen, wie Unternehmen ihre Plattformen betreiben und überwachen müssen. Die Auswirkungen auf die Rentabilität werden bei den betroffenen Firmen sehr unterschiedlich ausfallen. Für Anleger ist daher eine grundlegende Analyse der einzelnen Unternehmen von entscheidender Bedeutung.

Lieferkette, Inflation, Zinsen – Herausforderungen für die Technologiebranche

Ebenfalls eine Herausforderung sind die anhaltenden Störungen in der Lieferkette. Diese könnten sich weiterhin auf die Geschäftstätigkeit von Tech-Unternehmen auswirken – insbesondere auf jene aus dem Hardware-Bereich. Der Ausbau des Halbleiterangebots wird Zeit brauchen, schließlich lassen sich neue Produktionsstätten nicht von heute auf morgen errichten. Außerdem braucht es Zeit, bis die Logistik wieder reibungslos läuft. Wir gehen jedoch davon aus, dass im Zuge der sinkenden fiskalischen Unterstützung für die Verbraucher die Halbleiternachfrage zurückgehen wird. Einige der Engpässe dürften im Laufe dieses Jahres beseitigt sein.

Ein anderes Risiko für Technologie-Unternehmen stellen die erhöhte Inflation sowie die erwarteten Zinserhöhungen dar. Im Falle einer anhaltenden Teuerung könnten sich Aktien aus der Branche schwächer entwickeln. Wir gehen aber davon aus, dass das nur von kurzer Dauer sein wird – zu stark ist der Wachstumstrend in Bereichen wie Cloud Computing, Automatisierung und Internet der Dinge.

Wir steuern das Inflations- und Zinsrisiko, indem wir Investitionen in wachstumsstarke, hoch bewertete Firmen mit Engagements in stabilere Wachstumsunternehmen mit ansprechenden Bewertungen ergänzen. Insgesamt liegen die relativen Bewertungen des Technologiesektors derzeit in einigen Bereichen über den historischen Werten. Wir sind jedoch der Ansicht, dass ein Aufschlag gegenüber dem Gesamtmarkt aufgrund der starken Wachstumsperspektiven gerechtfertigt ist.

Für Investoren besonders interessante Technologiebereiche

Grundsätzlich rechnen wir mit anhaltend hohen IT-Ausgaben in der Unternehmenslandschaft sowie speziell im Industrie- und Automobilsektor mit einer starken Nachfrage nach Chips. Das IT-Analyseunternehmen Gartner geht davon aus, dass sich das Wachstum zwar abschwächen, aber auch 2022 auf hohem Niveau bleiben wird. Die Experten prognostizieren für 2022 ein Plus von 5,5 Prozent (Stand: Oktober 2021).

Basierend auf Umfragen von IT-Experten gehören Cybersicherheit, Cloud-Lösungen, Tools für die virtuelle Zusammenarbeit sowie Datenanalyse zu den größten Ausgabenbereichen. Das deckt sich mit unserer Einschätzung hinsichtlich der wichtigsten Wachstumsthemen.