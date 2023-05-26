Die Aktienkultur in Deutschland ist auf dem aufsteigenden Ast, zeigt eine Studie. Denn insbesondere die Jüngeren setzen auf Aktien und Fondssparpläne oder fondsgebundenen Lebensversicherungen. Das liege auch an Smartphone-Programmen, die wegen ihrer Anreize zur „Zocker-Mentalität“ kritisiert wurden.

Spätestens während der Corona-Pandemie haben junge Anleger vermehrt Trading-Apps für sich entdeckt. Damit stiegen sie oft erstmals in die Geldanlage und den Umgang mit Aktien und Kryptowährungen ein. Zu den langfristigen Effekten hat Insa-Consuliere im Auftrag für das Deutsche Institut für Vermögensbildung und Alterssicherung (Diva) zu Jahresbeginn eine Umfrage mit insgesamt etwa 2.000 Teilnehmern von jung bis alt durchgeführt.

Michael Heuser

© DIVA / herwig-fotografie.de

Ein nach Altersklassen differenzierter Blick auf den aktuellen Geldanlage-Index der Frankfurter (DIVAX-GA) zeigt: Mit 47,9 Indexpunkten denken die 18- bis 29-Jährigen positiver über aktienbasierte Geldanlagen als die der 50- bis 64-Jährigen (19,4). Dasselbe gilt auch für den Besitz von Aktien: Auch der Anteil der Besitzer aktienbasierter Anlagen liegt in der jungen Generation mit 45,1 Prozent knapp zehn Prozentpunkte vor dem ihrer Elterngeneration (35,3 Prozent).

Trading-Apps fördern Aktienkultur der Jüngeren

„Wir beobachten, dass auch Trading-Apps eine gewichtige Rolle für den Wandel spielen“, berichtet Michael Heuser. „Die Apps beseitigen Barrieren, sparen Zeit und machen Börse einfach und kostengünstig“, so der Wissenschaftliche Direktor des Diva weiter. „Beschleunigt wird das Ganze noch durch die sozialen Netzwerke, in denen Influencer Tipps und – wenn auch oftmals nur vermeintlich richtige – Börsenweisheiten verbreiten.“

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Generation Z und Geldanlage: Umfrage zu verschiedenen Aspekten der Geldanlage, nach Altersklassen (Stand 31.01.2023), n=2.000 © DIVA

„Wir sehen diesen Trend dennoch sehr positiv“, kommentiert Helge Lach, Vorsitzender des Bundesverbands Deutscher Vermögensberater (BDV), einem der Trägerverbände des Diva. Viele junge Leute beschäftigen dadurch nämlich intensiv mit dem Thema Geldanlage. Hierbei schätzen laut der Befragung 79,3 Prozent der 18 bis 29-Jährigen die fachliche Unterstützung durch einen persönlichen Finanzberater.

Nachhaltigkeit bei Älteren selten entscheidend

Auch bei Nachhaltigkeitskriterien für die Geldanlage zeigen sich große Generationenunterschiede. Sie spielen für 59,4 Prozent der Jüngeren eine Rolle; bei den Älteren hingegen nur für 26 Prozent. „Die Ergebnisse sind keine Überraschung. Für viele junge Menschen ist es wichtig, das Klima in allen Lebensbereichen und damit auch bei der Geldanlage im Fokus zu haben. Es ist das dominierende Thema dieser Generation“, meint Heuser.