Diversified Income Best Select Neuer Pioneer-Dachfonds setzt auf Multi Asset

Beim neuen Pioneer Fund Solutions – Diversified Income Best Select (ISIN: LU1431872925) bündelt das Team um Fondsmanager Reinhard Stork verschiedenartige Income-Strategien von Fondsmanagern mit unterschiedlichen Konzepten. Dadurch erreiche der Fonds eine hohe Diversifizierung, die wesentlich zu einer stabilen Wertentwicklung beitrage.

Zudem strebt über Zielfondsinvestments eine ausgewogene Vermögensverteilung aus Aktien und Anleihen an. Daneben können aber nahezu auch alle weiteren Anlageklassen des gesamten Kapitalmarktspektrums abgedeckt werden. Dazu zählen auch inklusive REITs und Gold-Investments, die über Exchange Traded Commodities (ETCs) erfolgen.

Stork knüpft bei seinem neuen Fonds an den so genannten „Best Select-Ansatz“ an, den er bereits seit Februar 2014 auch beim Management des der auch Manager des Pioneer Investments Multi Manager Best Select (ISIN: DE000A1W9BL3) anwendet. Der neue Income-Fonds hat bereits in der Zeichnungsphase Zuflüsse in Höhe von knapp 150 Millionen Euro erreicht.