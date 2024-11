Chancengleichheit, Familienfreundlichkeit, flexible Arbeitsbedingungen: Es gibt wohl kaum ein Unternehmen, das nach außen nicht gerne mit fairer Karriereförderung wirbt. Und auch die Zahlen zur Gleichstellung klingen auf den ersten Blick nicht schlecht. So haben einer aktuellen Untersuchung der Beratungsgesellschaft Kirchhoff Consult und der Wirtschaftsprüfung BDO zufolge 96 Prozent der größten Konzerne in Deutschland, Österreich und der Schweiz Diversität in ihre Unternehmensstrategie integriert.

Was die Umsetzung angeht, offenbart die Studie allerdings noch Nachholbedarf: Nur 9 Prozent der befragten 80 Leitindex-Unternehmen haben das Thema im Aufsichtsrat verankert. Weniger als die Hälfte erfasst Diskriminierungsvorfälle systematisch. Noch weniger reagieren mit konkreten Maßnahmen darauf.

Chancengleichheit: Hier wird Diversität gelebt

Aber welche Unternehmen predigen nicht nur Chancengleichheit, sondern praktizieren sie tatsächlich?

Das zeigt eine Analyse des Marktforschungsinstituts SWI Human Resources im Auftrag vom „Handelsblatt“. Dafür untersuchten die Experten fast 2.000 Firmen auf Kriterien wie faire Bezahlung, Umsetzung des Hinweisgeberschutzgesetzes und Förderung der Aufstiegschancen von Frauen.

Bei den Großunternehmen mit über 1.000 Mitarbeitenden sicherte sich die Allianz den Spitzenplatz. Der Münchner Versicherungskonzern beschäftigt Menschen aus mehr als 170 Nationen, der Frauenanteil liegt bei 52 Prozent. Mit dem Netzwerk „Allianz Pride“ unterstützt das Unternehmen zudem aktiv die LGBTQ+-Community.

Diversität: Ausgezeichnete Unternehmen aus der Finanzbranche

Neben der Allianz befinden sich unter den 129 ausgezeichneten Unternehmen aus dem Kreis der 2.000 Befragten noch weitere Vertreter aus der Finanzbranche:

Punkte in den Bereichen Familienfreundlichkeit, Remote Work und faire Karriereförderung sammelten

Tomorrow GmbH,

Volksbank Raiffeisenbank Niederschlesien,

DZ Compliance Partner,

ESMT European School of Management and Technology,

Hamburger Volksbank,

National-Bank und

Kreissparkasse Köln.

Bei Familienfreundlichkeit und faire Karriereplanung vorne dabei sind

Kreissparkasse Bersenbrück,

Sparkasse Bad Kissingen,

Volksbank Beckum-Lippstadt und

WWK Lebensversicherung.

Punkte im Bereich Familienfreundlichkeit und Remote Work sicherte sich Financial.com.

Chancengleichheit als Wirtschaftsfaktor

Dass Diversität auch für die Asset-Management-Industrie ein großer Faktor ist, zeigen diverse Studien. Laut einer Befragung von Studierenden vom Karrierenetzwerk Fondsfrauen in Zusammenarbeit mit der Universität Mannheim und KPMG Deutschland aus dem Jahr 2023 etwa wird die Finanzindustrie insbesondere von Studentinnen als wenig familienfreundlich und von Männern dominiert wahrgenommen. Die hohe Wettbewerbsintensität und die potenzielle Unvereinbarkeit der eigenen ethischen Vorstellungen mit den Jobanforderungen schienen Bewerberinnen abzuschrecken.

Starre Arbeitsmodelle und Präsenzzeiten machen es speziell Eltern und pflegenden Angehörigen schwer, berufliche und private Pflichten zu vereinbaren. Unternehmen, die auf Flexibilität setzen und neue Modelle wie beispielsweise Shared Leadership anwenden, könnten sich im Kampf um Talente so einen entscheidenden Vorteil verschaffen.