Unternehmen, die Dividenden ausschütten, können für Anleger interessant sein, die auf der Suche nach einer zusätzlichen Einkommensquelle sind. Oft handelt es sich dabei um stabile, finanziell solide Unternehmen, die weniger anfällig sind für wirtschaftliche Abschwünge. Neben den laufenden Ausschüttungen bieten solche Aktientitel außerdem die Möglichkeit, von Wertsteigerungen zu profitieren.

Zuweilen können sie aber sogar mehr sein als das „Sahnehäubchen“ auf gut verlaufenen Börsenjahren. So hat Pascal Kielkopf vom Multi-Family Office HQ Trust beispielsweise ermittelt, dass in den vergangenen 55 Jahren die Dividenden rund ein Viertel zum Anlageerfolg der Investoren beigetragen haben (bezogen auf den Aktienindex MSCI ACWI).

Immerhin viermal war es laut dieser Untersuchung dabei gelungen, mithilfe der Dividenden das Anlageergebnis ins Positive zu drehen. Kielkopf leitete daraus ab, dass Investoren Dividenden nicht unterschätzen sollten.

Morningstar hat nun ermittelt, welche zehn deutschen Dividendentitel sich im vergangenen Jahr am besten entwickelt haben. Dafür hat das Rating-Unternehmen seinen Deutschland-Index nach Unternehmen mit einer Dividendenrendite von mindestens 1,5 Prozent (ohne Reits) durchsucht. In diesem Index wird die Performance der breiten regionalen Märkte in Deutschland gemessen und die besten 97 Prozent der Aktien nach Marktkapitalisierung abgebildet.

Die Ergebnisse finden Sie auf den folgenden Seiten.

Platz 10: Talanx

Der Sitz der Talanx-Gruppe in Hannover. HDI ist eine Marke innerhalb des Konzerns. © Imago Images / localpic

Entwicklung 2024: +30,7 Prozent

Dividende pro Aktie: 2,35 Euro

Dividendenrendite: 2,86 Prozent

Talanx ist ein großer Versicherungskonzern mit Hauptsitz in Hannover. Zu seinen Marken gehören unter anderem HDI und Hannover Rück. Geschäftsfelder sind unter anderem Schaden-, Unfall-, Lebens- sowie Rückversicherungen.

Platz 9: DWS

Ein Stand der DWS bei der Expo Real, einer Fachmesse für Immobilien und Investitionen in München. © Imago Images / aal.photo

Entwicklung 2024: +32,6 Prozent

Dividende pro Aktie: 2,10 Euro

Dividendenrendite: 5,26 Prozent

Die DWS ist ein globaler Vermögensverwalter mit Hauptsitz in Frankfurt am Main. Geschäftsfelder sind aktives sowie passives Fondsmanagement, alternative Anlagen und nachhaltige Investmentstrategien. Die Deutsche Bank ist Hauptaktionär des Asset Managers.

Platz 8: CTS Eventim

Das Logo von Eventim vor deren Website. © Imago Images / Zoonar

Entwicklung 2024: +32,7 Prozent

Dividende pro Aktie: 1,43 Euro

Dividendenrendite: 1,75 Prozent

CTS Eventim verlauft Tickets für verschiedene Veranstaltungen, unter anderem Konzerte, Festivals sowie Theateraufführungen. Zudem organisiert es Live-Events und führt diese durch und betreibt Veranstaltungsstätten. Das Unternehmen sitzt in München und wurde 1989 gegründet.

Platz 7: Hochtief

Ein Banner mit dem Werbeslogan von Hochtief. © Imago Images / Revierfoto

Entwicklung 2024: +33,7 Prozent

Dividende pro Aktie: 4,40 Euro

Dividendenrendite: 3,39 Prozent

Hochtief ist ein international tätiger Baukonzern mit Hauptsitz in Essen. Dem Namen entsprechend, ist das Unternehmen in den Bereichen Hoch- und Tiefbau tätig. Es fokussiert sich auf Verkehrs-, Energie-, soziale und urbane Infrastrukturprojekte. Hochtief wurde 1873 gegründet.

Platz 6: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (Munich Re)

Flaggen mit dem Schriftzug von Munich Re. © Imago Images / Sven Simon

Entwicklung 2024: +33,9 Prozent

Dividende pro Aktie: 15 Euro

Dividendenrendite: 3,08 Prozent

Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft – auch Munich Re genannt – ist ein weltweiter Anbieter von Rückversicherung, Erstversicherung (über die Ergo-Gruppe) und versicherungsnahen Risikolösungen. Gegründet wurde das Unternehmen am 3. April 1880 in München.

Platz 5: Deutsche Telekom

Die Deutsche Telekom ist Partner des Bonner Basketballvereins Baskets. © Imago Images / Jürgen Schwarz

Entwicklung 2024: +36,4 Prozent

Dividende pro Aktie: 0,77 Euro

Dividendenrendite: 2,67 Prozent

Die Deutsche Telekom ist ein globales Telekommunikationsunternehmen, das seinen Hauptsitz in Bonn hat. Es bietet unter anderem Mobilfunk, Festnetz, Internet und Breitbandanschlüsse sowie IT-Dienstleistungen und digitale Kommunikationslösungen an.

Platz 4: Bilfinger

Bilfingers neuer Unternehmenssitz in Mannheim. © Imago Images / Arnulf Hettrich

Entwicklung 2024: +38 Prozent

Dividende pro Aktie: 1,80 Euro

Dividendenrendite: 3,89 Prozent

Bilfinger ist ein international tätiger Industriedienstleister mit Hauptsitz in Mannheim. Das Unternehmen wurde 1880 gegründet und ist in den Bereichen Petrochemie, Chemie, Pharma sowie Öl und Gas tätig. Es bietet Dienstleistungen für Industrieunternehmen an, unter anderem Beratung, Fertigung und Montage.

Platz 3: Deutsche Bank

Das Logo des Unternehmens auf dem Deutsche-Bank-Hochhaus in Frankfurt am Main. © Imago Images / photothek

Entwicklung 2024: +38,2 Prozent

Dividende pro Aktie: 0,45 Euro

Dividendenrendite: 2,7 Prozent

Bei der Deutschen Bank handelt es sich nach Bilanzsumme um das größte Kreditinstitut in Deutschland. Gegründet wurde die Bank am 10. März 1870 in Berlin, der Hauptsitz ist mittlerweile in Frankfurt am Main. Ihr Geschäft umfasst vier Kernbereiche: Unternehmensbank, Investmentbank, Privatkundenbank, Vermögensverwaltung (DWS).

Platz 2: Commerzbank

Der beleuchtete Commerzbank-Tower in Frankfurt am Main. © Imago Images / imagebroker

Entwicklung 2024: +49,4 Prozent

Dividende pro Aktie: 0,35 Euro

Dividendenrendite: 2,23 Prozent

Die Commerzbank ist eine der größten Banken in Deutschland. Sie wurde am 26. Februar 1870 in Hamburg gegründet. Ihr Hauptsitz befindet sich mittlerweile in Frankfurt am Main. Größte Einzelaktionäre sind die italienische Bank Unicredit sowie die Bundesrepublik Deutschland.

Platz 1: Heidelberg Materials

Ein Silo-Sattelzug von Heidelberg Materials. © Imago Images / Manfred Segerer

Entwicklung 2024: +51,1 Prozent

Dividende pro Aktie: 3 Euro

Dividendenrendite: 2,51 Prozent

Heidelberg Materials ist einer der weltweit größten Baustoffkonzerne mit Sitz in Heidelberg. Das Unternehmen wurde im Jahr 1874 gegründet. Kerngeschäft sind die Herstellung und der Vertrieb von Zement, Zuschlagstoffen, Transportbeton und Asphalt. Das Unternehmen ist seit 2010 im Dax gelistet.