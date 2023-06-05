Welche deutschen Firmen hatten in den vergangenen zehn Jahren das größte Dividendenwachstum? Das untersuchte die Deutsche Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz (DSW) in einer Studie. Wir zeigen 15 Unternehmen, die ihre Ausschüttung durchschnittlich zweistellig steigern konnten.

Bis zu 35 Prozent Diese deutschen Firmen verzeichneten das größte Dividendenwachstum

Die deutschen Aktiengesellschaften planen dieses Jahr rund 75 Milliarden Euro auszuschütten. Damit wird die Bestmarke aus dem Vorjahr um 9 Prozent übertroffen – zu dem Ergebnis kommt die Dividendenstudie der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz (DSW) und dem Institute for Strategic Finance an der FOM Hochschule.

Nachdem wir bereits Deutschlands Top-Dividendenzahler, die Aristokraten-Anwärter und die Firmen, die ihre Ausschüttung nie gesenkt haben, vorgestellt haben – geht es dieses Mal um die Unternehmen mit dem größten Dividendenwachstum in den vergangenen zehn Jahren.

Durchschnittlich zweistellige Erhöhungen

Die Analysten kamen zu dem Ergebnis, dass in den Auswahlindizes jedes sechste Unternehmen seine Dividende im Durchschnitt der vergangenen zehn Jahre zweistellig steigern konnte. Dabei sollen drei dieser Firmen ihren Aktionären sogar jedes Jahr eine Anhebung gegönnt haben: Nemetschek, Bechtle und Adesso – allesamt Gesellschaften aus dem IT- und Software-Bereich.

Über die Analyse:

Erfasst sind nur Unternehmen, die in den Jahren 2014-23 mindestens neunmal eine Dividende gezahlt haben – beziehungsweise in 2023 zahlen werden, ihre Ausschüttung fünfmal erhöht und in 2023 nicht gesenkt haben (beziehungsweise nicht senken werden). Die Sortierung erfolgt absteigend nach der durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate der Dividende im Zeitraum 2014-23. >> Mehr zur Studie gibt es hier



Wacker Neuson 1 / 15 Der Stand von Wacker Neuson bei der Baumesse in München. Bildquelle: Imago Images / aal.photo