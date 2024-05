Es gibt bereits zahlreiche Studien, die die Beziehung zwischen unternehmerischer Nachhaltigkeit und finanzieller Leistung untersucht haben. Die Ergebnisse der meisten dieser Studien deuten darauf hin, dass sich Nachhaltigkeit nicht negativ, sondern im Gegenteil oft sogar positiv auf die finanzielle Leistung auswirkt. Neben der klassischen Rendite durch Kursgewinne spielen für viele Anleger auch Dividendenerträge eine wichtige Rolle. Gerade im aktuellen Marktumfeld, das von Unsicherheitsfaktoren wie steigenden Zinsen, Folgen des Klimawandels und geopolitischen Spannungen gekennzeichnet ist, können Dividendenausschüttungen helfen, ein Portfolio zu stabilisieren und weniger schwankungsanfällig zu machen.

Doch nachhaltigkeitsorientierte Investoren fragen sich auch, wie gut sich hohe Dividendenerträge mit nachhaltigen Anlagezielen in Einklang bringen lassen. Um das herauszufinden, hat die EB-SIM den Zusammenhang zwischen ökologischer Nachhaltigkeit, gemessen in CO₂-Emissionen und CO₂-Intensität, und der Höhe der Dividendenrendite von Unternehmen untersucht. Die Ergebnisse zeigen, dass sich Klimaschutz und eine hohe Dividende nicht gegenseitig ausschließen. Im Gegenteil: Viele besonders nachhaltige Unternehmen zeichnen sich zugleich durch besonders attraktive Dividendenrenditen aus.

Portfoliokonstruktion kann helfen, Klumpenrisiken zu vermeiden

Die Branchenzugehörigkeit spielt bei der Beurteilung der CO₂-Intensität eine wichtige Rolle. Würde man bei der Portfoliozusammenstellung allein den CO₂-Ausstoß betrachten, müssten bestimmte Sektoren wie beispielsweise Rohstoffe, Energie oder Versorger komplett ausgeschlossen werden. Die Folge wäre eine hohe Konzentration des Portfolios auf einige wenige Branchen, während andere kaum oder gar nicht berücksichtigt würden. Eine Lösung liegt in der Portfoliokonstruktion. So kann ein CO₂-Budget für das gesamte Portfolio definiert werden, das im Einklang mit den Zielen des Paris-Abkommens steht. Solange dieses Budget auf Portfolioebene nicht überschritten wird, können Unternehmen mit unterschiedlichen CO₂-Intensitäten kombiniert werden. Dadurch kann eine ausgewogene sektorale Verteilung und gleichzeitig eine Ausrichtung an dem 1,5-Grad-Ziel des Paris-Abkommens sichergestellt werden. Die EB-SIM-Studie zeigt, dass es mit einem solchen Ansatz möglich ist, bei gleichbleibender Dividendenrendite die CO₂-Intensität auf ein Zehntel zu senken.

Grafik 1: CO2-Intensität und Dividendenrendite von Wirtschaftssektoren

Gute Wertwicklung eines nachhaltigen Dividendenaktien-Portfolios

Doch wie sieht es nun mit der Wertentwicklung eines solchen Ansatzes aus? Um das herauszufinden, hat die EB-SIM die Erkenntnisse der Studie mithilfe eines Backtestings verprobt. Dazu wurde rückwirkend für die vergangenen zehn Jahre ein Musterportfolio aus Unternehmen erstellt, die eine geringe CO₂-Intensität und gleichzeitig eine hohe Dividendenrendite aufwiesen. Die Titelauswahl des Musterportfolios wurden einmal pro Jahr angepasst. Dabei zeigte sich, dass das zusammengestellte Musterportfolio eine bessere Wertentwicklung als der MSCI World erzielen konnte.

Grafik 2: Wertentwicklung des EB-SIM-Musterportfolios im Vergleich zum MSCI World

Hohe Dividenden können für mehr Sicherheit sorgen

Es spricht somit einiges dafür, bei der Zusammenstellung eines nachhaltigen Aktienfonds Dividendenausschüttungen zu berücksichtigen. Mit Dividenden können Investoren – neben der Kursentwicklung der Aktien – auf eine weitere Weise am wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens partizipieren. Gerade in volatilen Börsenphasen kann dieser zusätzliche Renditelieferant auch als Risikopuffer fungieren und das Portfolio insgesamt weniger schwankungsanfällig machen.

Die Dividendenrendite als Kennzahl, die die Dividendenausschüttung eines Unternehmens ins Verhältnis zum Aktienkurs setzt, macht die Zahlungen – auch gegenüber anderen Anlageklassen wie etwa Zinsanlagen – vergleichbar. Dividendenstarke Unternehmen sind meist etabliert, verfügen über ein stabiles Geschäftsmodell und erstellen Produkte, die eine konstante Nachfrage generieren. Sind die Dividendenzahlungen über die Jahre stabil oder steigen sie sogar kontinuierlich an, spiegelt sich darin oft die ökonomische Stärke eines Unternehmens. Und weil sich der Faktor Dividende gut mit Klimaschutz verträgt, bietet die Kombination nachhaltigkeitsorientierten Investoren eine interessante Anlageoption.

