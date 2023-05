Gefrorene Kräuter von Frosta im Supermarkt. | Foto: Imago Images / PantherMedia / Michael Piepgras

Unternehmen

Frosta Index Freiverkehr (Unterliegt dem privatrechtlichen Markt und keinem regulierten Markt im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes) Durchschnittliche jährliche Wachstumsrate 12,2 Prozent

Zeitraum ohne Kürzung

19 Jahre

Frosta ist ein deutsches Unternehmen der Tiefkühlkost-Branche mit Sitz in Bremerhaven. Der Firmenschwerpunkt liegt in der Herstellung von Tiefkühlkostprodukten, wie:

Fertiggerichte

Gemüse

Obst

Kräuter und

Fisch

Das Unternehmen hat (Stand Ende 2022) drei Produktionsstandorte in Deutschland, einen in Polen sowie Vertriebsstandorte in Wien, Prag, Budapest, Bukarest und Rom. Für das Jahr 2022 hat die Firma einen Konzernumsatz von 24,3 Millionen Euro ausgewiesen.