Wenngleich sich die Vergangenheit niemals wiederholt, gibt es einige interessante Lehren aus unseren Analysen zu Dividenden und dem Ausschüttungsverhalten von Unternehmen: Vor allem Investoren in europäische Aktien konnten sich in der Vergangenheit über hohe Ausschüttungssummen freuen. Diese halfen, die Gesamtperformance in Jahren negativer Kursentwicklung zu stabilisieren. Dies wird etwa anhand der Betrachtung von zehn- und fünfjährigen Anlageperioden von 1984 bis Ende 2023 deutlich.

Über den gesamten Zeitraum der letzten 40 Jahre wurde die annualisierte Gesamtrendite der Aktienanlage für den MSCI Europa zu knapp 36 Prozent – also zu mehr als einem Drittel – durch den Performance-Beitrag der Dividenden getragen. In Nordamerika (MSCI Nordamerika) beziehungsweise Asien-Pazifik (MSCI Pazifik) wurde die Gesamtperformance zu gut 22 Prozent beziehungsweise knapp 41 Prozent durch die Dividende bestimmt.

Doch können Dividenden nicht nur für mehr Renditestabilität bei Aktieninvestments sorgen. Die Dividenden selbst schwanken im Allgemeinen weniger als die Konzerngewinne, wie Berechnungen auf Grundlage der Daten von Robert Shiller verdeutlichen (Shiller, Robert: „U.S. Stock Markets 1871–Present and Cape Ratio“; http://www.econ.yale.edu/~shiller/data.htm; Datenstand: 6. Dezember 2023). Ein Vergleich von Dividenden und Gewinnen der Indexmitglieder des S&P 500 von 1963 bis Ende 2023 zeigt, dass die Unternehmensgewinne weitaus größeren Schwankungen unterworfen waren als die Ausschüttungen.

Dividendenpolitik der ruhigen Hand

Hinter der beständigen Dividendenpolitik dürften folgende Motivationen stecken:

Die Dividendenpolitik ist häufig aktiver Bestandteil der Unternehmensstrategie. Die Dividende hat einen außerordentlich starken Signaleffekt. Dividendenkürzungen oder -ausfälle werden vom Markt negativ bewertet, da sie Zweifel an der Zukunftsfähigkeit des Unternehmens schüren. Folglich sind die Konzerne bestrebt, eine kontinuierliche Dividendenzahlung zu gewährleisten

Viele (aber nicht alle!) Unternehmen mit hoher Dividendenrendite verfügen über gesunde Bilanzrelationen mit relativ hohem Eigenkapitalbestand und stabilen Cashflows.

Unternehmen disziplinieren sich tendenziell durch hohe Ausschüttungen sowie ihr Bestreben, diese wegen der Signalwirkung zuverlässig und kontinuierlich zu leisten. Sie müssen mit ihren finanziellen Ressourcen umsichtig haushalten und diese effizient verwenden. Aktienrückkaufprogramme hingegen haben aufgrund der oftmals diskretionären Durchführung weder einen vergleichbaren Signaleffekt für Analysten oder Investoren noch eine ähnlich disziplinierende Wirkung auf das Unternehmen.

Diese Überlegungen werden von der akademischen Literatur bestätigt. Wie eine Studie von Brav et al. aus dem Jahr 2005 (Vgl. Brav, Alon; Graham, John R.; Harvey, Campbell R.; Michaely, Roni: „Payout Policy in the 21st Century“; Journal of Financial Economics, Vol. 77, S. 483–527, 2005) zeigt, streben die Finanzchefs (Chief Financial Officers, CFO) eine langfristige Ausschüttungsquote bei den Dividenden an, während sie Dividendenkürzungen vermeiden wollen. Dies gaben 94 Prozent der Umfrageteilnehmer der Studie an.

65 Prozent der Befragten stimmten zu, dass sie auch Fremdkapital aufnehmen würden, um unverändert Ausschüttungen vorzunehmen zu können. Dies ist verständlich, erwarten doch 90 Prozent der CFO negative Konsequenzen für den Aktienkurs ihres Unternehmens im Falle einer Dividendenkürzung. Entscheidungen zu Investitionen und Dividenden werden dabei in zwei Drittel der Fälle als gleichrangig gesehen. Aktienrückkaufprogramme hingegen werden, anders als Dividenden, als ein deutlich flexibleres Instrument betrachtet.

Bei der Umfrage wurden Manager von 394 US-amerikanischen Aktiengesellschaften befragt, wobei die Stichprobe von Dividendenzahlern dominiert wird. Das Ergebnis unterstützt das oben beschriebene Bild der sehr stetigen Entwicklung von Dividenden – zumindest in der Vergangenheit.

Interessant ist in diesem Zusammenhang auch die Studie von Skinner und Soltes aus dem Jahr 2011 (Skinner, Douglas J.; Soltes, Eugene: „What do dividends tell us about earnings quality?“; Review of Accounting Studies, Vol. 16, S. 1–28, 2011.). Sie untersuchten die jährlichen Dividendenzahlungen und Gewinne für Firmen, die während der Jahre 1974 bis 2005 an der NYSE, Amex oder der US-Technologiebörse Nasdaq gelistet waren (mit Ausnahme von Versorgern und Finanzdienstleistern). In ihrer Betrachtung kommen sie zu dem Ergebnis, dass ausschüttende Firmen eine höhere Beständigkeit bei der Gewinnentwicklung aufweisen als nichtausschüttende Unternehmen. Dabei käme es nicht einmal auf die Höhe der Dividenden, sondern lediglich auf die Tatsache der Dividendenzahlung selbst an.

Michaely et al. (Michaely, Roni; Rossi, Stefano; Weber, Michael: „The Information Content of Dividends: Safer Profits, No Higher Profits”; Cesifo, Working Paper No. 6751, 2017) stellen fest, dass Dividendenanhebungen auf eine künftig weniger volatile Entwicklung der Cashflows und damit der Unternehmensergebnisse hinweisen – und umgekehrt. Kommt es zu den unbeliebten Dividendenkürzungen, kann dies auch als Signal gesehen werden, dass sich die Cashflows künftig weniger beständig entwickeln.

Als Beiprodukt hilft das Ergebnis auch, ein weiteres Ergebnis der bereits zitierten Studie von Brav et al. zu verstehen, nämlich dass Ausschüttungsanhebungen künftige Dividendenkürzungen weniger wahrscheinlich werden lassen: Sie nehmen die Erwartung stabilerer Cashflows vorweg.

Tatsächlich schwankten Aktienkurse von Unternehmen, die eine Dividende zahlten, im Schnitt weniger (hatten also eine niedrige Volatilität) als solche, die keine Dividende ausschütteten.

Es gilt somit die Faustregel: Konzerngewinne schwanken weniger als Aktienkurse, Dividenden schwanken weniger als Konzerngewinne.

Stabilität in Zeiten der Disruption

Auch wenn die Vergangenheit nicht einfach auf die Zukunft fortgeschrieben werden kann, lassen sich bei Dividenden dennoch einige interessante Lehren aus der Vergangenheit ziehen

In einem Kontext der Disruptoren Deglobalisierung, Digitalisierung, Demographie und Dekarbonisierung ist zu erwarten, dass das daraus resultierende Wachstum Unternehmensgewinnen und damit Dividenden Rückenwind gibt. Gleichzeitig dürfte es allerdings aufgrund der ebenfalls zu erwartenden höheren Inflation erforderlich werden, in Sachkapital zu investieren, um die Inflation zumindest überwälzen, idealerweise sogar übertrumpfen zu können.

Gemäß unserer Berechnungen lieferten Dividenden historisch betrachtet einen signifikanten Beitrag zur Gesamtrendite von Aktien.

Sie entwickelten sich dabei stetiger als die Unternehmensgewinne.

Unternehmen tendieren somit dazu, ihre einmal eingeschlagene Dividendenpolitik beizubehalten und Ausschüttungen eher zu erhöhen als zu senken, auch wenn sich die Unternehmensgewinne einmal schwächer entwickeln.

Aktien von Unternehmen, die Dividenden ausschütten, haben sich unseren Analysen zufolge in der Vergangenheit zudem als weniger schwankungsanfällig erwiesen als Aktien von Firmen, die nicht ausschütten.

Allerdings sollte dabei nicht auf die Dividendenrendite (allein) geschaut werden. Diese ist nur eine Momentaufnahme. Wichtiger sind die zukünftig zu erwartenden Gewinne, die idealerweise wachsen sollten, ohne die Substanz des Unternehmens aufzuzehren.

Hier kommt die aktive Titelselektion ins Spiel – ein Fall für aktives Management.

In der Gesamtsicht gilt: Dividenden können Stabilität in Zeiten der Disruption liefern.

Damit sind Dividendenpapiere ideal auch für die Altersvorsorge, denn der „Methusalemkomplott“ (Frank Schirrmacher) findet – demographisch betrachtet – statt.