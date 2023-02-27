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Dividenden-Aktien sind aktuell einer der größten Anlagetrends unter Investoren. Ebenso groß sind dabei die verschiedenen Aspekte, die es bei der Wahl der passenden Dividenden-Strategie zu beachten gilt. Worauf es bei einer erfolgreichen Dividenden-Strategie wirklich ankommt, darüber sprechen auch diesmal wieder Peter Ehlers, Herausgeber von DAS INVESTMENT, und Ivan Domjanic, Kapitalmarktstratege für die DACH-Region bei M&G Investments.

In dieser Episode beantwortet Ivan Domjanic

welche allgemeinen Vorteile Dividenden gegenüber Anleihen haben

Inwiefern Dividende das Management von Unternehmen diszipliniert

Welche Unternehmen insbesondere im Infrastruktur-Sektor für Dividenden-Fans spannend sind

Warum die Experten bei M&G Investments ein gutes Dividendenwachstum einer hohen Dividende jederzeit vorziehen würden

Sprecher: Ivan Domjanic, Kapitalmarktstratege für die DACH-Region bei M&G Investments

Host: Peter Ehlers, Herausgeber des private banking magazins und DAS INVESTMENT

Das vollständige Interview kannst du auch hier lesen!

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