In turbulenten Zeiten sehnen sich Anleger nach zuverlässigen Dividendenwerten mit geringer Schwankung. Morningstar stellt 10 Aktien mit Luft nach oben und regelmäßigen Ausschüttungen vor.

Wenn die Kurse schwanken und der Markt zunehmend unkalkulierbar wird, suchen Anleger nach soliden Basis-Investments. Das Analysehaus Morningstar hat dafür eine Liste von zehn unterbewerteten Aktien mit stabilen Dividenden veröffentlicht.

Burggraben als Dividendentreiber

Laut Morningstar sind die besten Dividendenaktien nicht unbedingt jene mit der höchsten Rendite. „Beim Kauf von Dividenden-Titeln und der Jagd nach Rendite ist es sehr wichtig, selektiv vorzugehen“, so Dan Lefkovitz, Stratege bei Morningstar Indexes. Die Suche nach den renditestärksten Bereichen des Marktes führe oft in problematische Bereiche und „Dividendenfallen“, erklärt er weiter.

Vielmehr sollten Anleger auf die Nachhaltigkeit der Dividenden und solide Burggräben (englisch "moat") achten. „Ein Moat-Rating ist natürlich keine Garantie für Dividenden, aber wir haben einige sehr starke Korrelationen zwischen wirtschaftlichen Burggräben und Dividendenbeständigkeit festgestellt“, sagt David Harrell, der Herausgeber von „Morningstar Dividend Investor“.

Verizon 1 / 10 Verizon-Stand auf Messe in Barcelona: Das Unternehmen gilt laut Morningstar als gutes Investment mit stabiler Dividende. Bildquelle: Imago Images / ZUMA Wire