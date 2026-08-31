Die KI-Riesen bestimmen die Schlagzeilen. Doch abseits davon steigen die Ausschüttungen mancher Konzerne seit über 60 Jahren. Was ihre Historie wirklich aussagt – und was nicht.

Es ist eine interessante Verschiebung: Bis Ende Juni 2026 gewann der ESG-gefilterte S&P 500 Dividend Aristocrats Index rund 8,5 Prozent. Der S&P 500 Top 10 Index legte im selben Zeitraum nur etwa 0,8 Prozent zu. Daraus lässt sich noch keine dauerhafte Stilwende ableiten. Die relative Wertentwicklung deutet jedoch darauf hin, dass Unternehmen, deren Bewertung nicht von sehr weit in die Zukunft reichenden Gewinnerwartungen abhängt, wieder stärker in den Blick rücken.

Wann die Dividendenhistorie aussagekräftig ist

Dividenden-Aristokraten haben ihre Ausschüttung mindestens 25 Jahre in Folge erhöht. Diese Historie besitzt für professionelle Investoren einen konkreten Informationswert. Sie umfasst mehrere Rezessionen, die Finanzkrise, die Pandemie und Phasen stark veränderter Zinsen. Eine lange Serie von Erhöhungen kann darauf hindeuten, dass ein Unternehmen über den Zyklus hinweg genug freien Cashflow erwirtschaftet und seine Bilanz nicht dauerhaft überfordert. Sie ist dafür jedoch kein Beweis.

Wie aus den aktuellen Ergebnis- und Dividendenmitteilungen der Unternehmen hervorgeht, hat Illinois Tool Works seine Dividende bis einschließlich 2025 62 Jahre in Folge erhöht. Nach einer Anhebung um 7 Prozent belief sich die annualisierte Ausschüttung auf 6,44 US-Dollar je Aktie. Im ersten Quartal 2026 erwirtschaftete der Industriekonzern 528 Millionen US-Dollar freien Cashflow, 6 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Johnson & Johnson erhöhte die Dividende im April 2026 im 64. Jahr in Folge. Die lange Ausschüttungshistorie ist nur dann aussagekräftig, wenn das Unternehmen die Dividende aus dem laufenden Geschäft finanziert. Muss es dafür neue Schulden aufnehmen oder Investitionen kürzen, verliert die Kennzahl ihren Wert.

Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. Jetzt Anmelden Sie haben Post! Wir haben Ihnen eine Bestätigungs-E-Mail geschickt. Mit einem Klick auf den darin enthaltenen Button aktivieren Sie Ihr Abonnement. Tipp: Nichts bekommen? Schauen Sie auch in ihrem Spam-Ordner nach.

Was bei Dividenden geprüft werden muss

Viele Titel aus Basiskonsum, Gesundheit oder Industrie wurden lange weniger beachtet, weil ihr Wachstum deutlich hinter dem großer KI-Anbieter zurückblieb. Inzwischen fällt stärker ins Gewicht, wie viel Zukunft ihre Kurse bereits vorwegnehmen. Bei etablierten Dividendenwerten kann ein größerer Teil der erwarteten Rendite aus laufenden Cashflows und Ausschüttungen stammen. Ihre Kurse sind daher tendenziell weniger darauf angewiesen, dass die Bewertungsmultiplikatoren weiter steigen.

Doch auch bei einem Dividenden-Aristokraten müssen Portfoliomanager prüfen, wie viel freier Cashflow nach den notwendigen Investitionen verbleibt, wie hoch die Ausschüttungsquote ist und ob die Dividende auch in schwächeren Jahren aus dem laufenden Geschäft gedeckt war. Eine lange Ausschüttungshistorie schützt nicht vor dauerhaft sinkenden Umsätzen, einer überdehnten Bilanz oder einem zu hohen Kaufpreis. Zudem muss das Unternehmen genug in seine Marktstellung investieren. Lässt die Ausschüttungsquote kaum noch Mittel für Forschung, neue Anlagen oder Zukäufe, schwächt das den Investmentcase.

Hinzu kommt die Zinsabhängigkeit. Dividendenwerte können unter steigenden Anleiherenditen leiden, weil ihre laufenden Ausschüttungen dann mit attraktiveren Kupons konkurrieren. Unternehmen mit wachsender Dividende sind hier besser aufgestellt als Titel, deren hohe Rendite aus einem gefallenen Aktienkurs stammt. Der Unterschied liegt in der Entwicklung des freien Cashflows. Wächst er, kann auch die Ausschüttung steigen. Bei stagnierenden Mittelzuflüssen wird die Dividende zunehmend zur Belastungsprobe.

Abhängigkeit reduzieren

Für die Aktienallokation bieten Dividenden-Aristokraten wieder eine plausible Ergänzung zu hoch bewerteten Wachstumswerten. Der KI-Investitionszyklus bleibt intakt, doch die hohen Bewertungen vieler Wachstumswerte lassen wenig Raum für Enttäuschungen. Bei Unternehmen mit stetigem freien Cashflow stammt ein größerer Teil der erwarteten Rendite aus laufenden Ausschüttungen und moderatem Gewinnwachstum. Als Beimischung können sie die Abhängigkeit eines Portfolios davon reduzieren, dass wenige hoch bewertete Titel ihre Gewinnziele vollständig erreichen.