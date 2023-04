Außer Spesen nichts gewesen: Seit Jahren schaut der bekennende Sparbuch-Fan Bundeskanzler Olaf Scholz in die Röhre, wenn es um die Verzinsung seiner Ersparnisse geht. Am Aktienmarkt dagegen werden Milliarden an die Anleger ausgeschüttet. Und das wird auch im Jahr 2023 wieder der Fall sein.

Die Investmentgesellschaft Janus Henderson veröffentlicht in ihrem Janus Henderson Global Dividend Index Report in regelmäßigen Abständen die aktuellen Ergebnisse ihrer Untersuchungen zu den weltweiten Dividendentrends. Laut der aktuellen Ausgabe vom März 2023 stiegen die globalen Dividenden im Jahr 2022 um 8,4 Prozent auf 1,56 Billionen US-Dollar, da nicht weniger als 88 Prozent der Unternehmen weltweit ihre Dividenden erhöhten oder stabil hielten. Insgesamt war das weltweite Dividendenwachstum so kräftig, dass zwölf Länder Rekordauszahlungen in US-Dollar erzielten.

Dazu gehören die USA, Kanada, Brasilien, China, Indien und Taiwan. Viele andere Länder, darunter Frankreich, Deutschland, Japan und Australien, verzeichneten Rekorde in ihrer jeweiligen Landeswährung. Getrieben wurde das weltweite Dividendenwachstum vor allem von den Öl- und Gasunternehmen, die ihre Ausschüttungen laut Janus Henderson aufgrund der gestiegenen Energiepreise im Jahr 2022 um zwei Drittel erhöhten. Damit waren sie allein für ein Viertel des weltweiten Dividendenwachstums verantwortlich, so die Investmentgesellschaft. In Europa wurde das Dividendenwachstum vor allem von Automobil- und Luxusgüterherstellern sowie Finanz- und Schifffahrtsunternehmen angekurbelt.

Janus Henderson geht davon aus, dass sich das Dividendenwachstum bis 2023 aufgrund der Verlangsamung des Wirtschaftswachstums abschwächen wird. Der Grund: Die geringere Nachfrage und höhere Kosten für Kreditzinsen dürften sich negativ auf den Cashflow der Unternehmen und damit auf den Spielraum für Dividendenerhöhungen auswirken. „Auch bei den Energiedividenden ist eine Wiederholung des starken Anstiegs von 2022 unwahrscheinlich“, schreibt Jane Shoemake, Client Portfolio Manager bei Janus Henderson.

Der jüngste Bericht stammt aus dem März 2023 und bezieht sich auf das Vorjahr. In der folgenden Bilderstrecke stellen wir – gemessen an der Höhe der Ausschüttungen – die zehn größten Dividendenzahler der Welt vor. Insgesamt wurden allein von diesen zehn Unternehmen 155,1 Milliarden US-Dollar an die Aktionäre ausgeschüttet.