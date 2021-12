3. Quartal 2020 Dividenden brechen weltweit um 14 Prozent ein

Im dritten Quartal sanken die Dividenden weltweit im Vergleich zum Vorjahresquartal insgesamt um 55 Milliarden US-Dollar auf 329,8 Milliarden US-Dollar. Das entspricht einem Rückgang um 14,3 Prozent. Bereinigt um Sonderausschüttungen liegt er bei 11,4 Prozent, teilt die Fondsgesellschaft Janus Henderson mit.

Im zweiten Quartal hat das Minus sogar 18,3 Prozent betragen. Der Rückgang ist in erster Linie der Herkunft der Dividenden geschuldet, berichtet Janus Henderson im aktuellen Janus Henderson Global Dividend Index. Im dritten Quartal stammten sie insbesondere aus Nordamerika und Schwellenländern.

Das dritte Quartal ist die wichtigste Dividendensaison in China. Dort lagen die Auszahlungen 3,3 Prozent über dem Vorjahresniveau. Drei Viertel der chinesischen Unternehmen hoben ihre Ausschüttungen an oder hielten sie zumindest konstant, teilt Janus Henderson mit.

Kanada und Hongkong zählten zu den wenigen bedeutenden Ländern, in denen Dividenden ebenfalls stiegen. Die schwächsten Ergebnisse wurden in Großbritannien sowie in Australien und den Niederlanden verbucht. Vor allem Australien zählt in Bezug auf Dividenden zu den am härtesten getroffenen Ländern weltweit. Hier gingen die Ausschüttungen nach Abzug von Sonderausschüttungen um 40,3 Prozent auf 9,6 Milliarden US-Dollar zurück. Janus Henderson zufolge ist das die niedrigste Gesamtsumme für das dritte Quartal der vergangenen elf Jahre.