Ausschüttungen ohne Ende Dividenden: Diese 5 Dax-Firmen sind am spendabelsten

Der Münchener Autobauer BMW schüttet in diesem Jahr insgesamt 3,83 Milliarden Euro, also 6 Euro als Dividende an seine Aktionäre aus. Im vergangenen Jahr waren es allerdings noch 8,50 Euro pro Aktie.

BMW Group ist ein deutscher Hersteller von Automobilen und Motorrädern mit Sitz in München. BMW ist die Hauptmarke der Gruppe. Zu den weiteren Marken des Konzerns zählen die Klein- und Kompaktwagen Mini sowie die Luxusmarke Rolls-Royce.