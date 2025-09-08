Eine HQ-Trust-Analyse zeigt: Wer heute in globale Dividenden-ETFs investiert, setzt zum Teil vor allem auf US-Titel – nicht auf Europa, wie viele Anleger vermuten.

Analyse von HQ Trust So stark hat sich der S&P Global Dividend Aristocrats in den letzten 10 Jahren verändert

Wer an globale Dividenden-Fonds oder ETFs denkt, hat oft ein bestimmtes Bild vor Augen: breite Streuung über verschiedene Regionen mit Schwerpunkt auf europäischen Aktien. Diese Vorstellung entspricht aber nicht mehr der Realität – zumindest, was den S&P Global Dividend Aristocrats betrifft. Das zeigt eine neue Analyse von Sebastian Dörr.

Der Kapitalmarktanalyst des Multi Family Offices HQ Trust hat dafür die regionale und sektorale Zusammensetzung des S&P Global Dividend Aristocrats von Juli 2015 bis Juli 2025 untersucht. Das Ergebnis: Der Index hat sich grundlegend gewandelt.

Nordamerika verdrängt Europa

Die größte Veränderung zeigt sich bei der regionalen Aufteilung. Dass Anleger mit einem Dividenden-Index vor allem auf europäische Aktien setzen, treffe schon seit mehreren Jahren nicht mehr zu, erklärt Dörr. Seit 2019 sei der Anteil nordamerikanischer Aktien durchweg höher als der europäischer Titel gewesen. Aktuell entfallen 57,5 Prozent des Index auf nordamerikanische Unternehmen.

Der Zuwachs Nordamerikas gehe vor allem zu Lasten europäischer Werte, deren Anteil sich in den vergangenen zehn Jahren etwa halbiert habe. Die Anteile der beiden anderen Anlageregionen Pazifik und Schwellenländer seien dagegen relativ konstant geblieben.

Der Beitrag zur regionalen Diversifikation falle somit womöglich wesentlich geringer aus, als Anleger bei einer globalen Dividendenstrategie vermuten könnten, ist Dörrs Fazit.

Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. Jetzt Anmelden Sie haben Post! Wir haben Ihnen eine Bestätigungs-E-Mail geschickt. Mit einem Klick auf den darin enthaltenen Button aktivieren Sie Ihr Abonnement. Tipp: Nichts bekommen? Schauen Sie auch in ihrem Spam-Ordner nach.

>>> Grafik vergrößern

Konzentration auf wenige Sektoren

Auch sektoral hat sich der Index konzentriert. Zwar hießen die beiden größten Sektoren damals wie heute Finanzen und Versorger. Doch die Zusammensetzung habe sich spürbar verändert: 2015 kamen sechs der elf Sektoren auf ein Gewicht von mehr als 10 Prozent. Heute schaffen nur noch drei Sektoren diese Marke.

Vor zehn Jahren entfielen 31,5 Prozent des Portfolios auf die beiden größten Sektoren. Heute liegt dieser Wert bei 44 Prozent. Besonders gering fällt der Technologie-Anteil aus: Er beträgt nicht einmal 1 Prozent.

Wer bereits einen hohen US-Anteil habe, streue mit Produkten mit anderem regionalen Schwerpunkt daher besser, so Dörr. Das Gleiche gelte für die Sektoren: Ob der Anteil der Versorger bei 3 oder bei 24 Prozent liege, könne für ein Portfolio einen Unterschied machen – beides sei in den vergangenen zehn Jahren möglich gewesen.