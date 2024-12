Warum nur an der Oberfläche kratzen? Tauchen Sie tiefer ein mit exklusiven Interviews und umfangreichen Analysen. Die Registrierung für den Premium-Bereich ist selbstverständlich kostenfrei.

Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass Dividenden-ETFs oft eine andere regionale und sektorale Gewichtung haben als klassische Marktindizes. So sind US-Unternehmen in globalen Dividenden-ETFs unterrepräsentiert, da diese traditionell niedrigere Ausschüttungsquoten haben. Studien zeigen zudem, dass Dividenden-ETFs, die beispielsweise den FTSE All-World High Dividend Yield Index nachbilden, Charakteristika eines Value-Investments aufweisen.

Behnke: Viele Anleger suchen primär nach regelmäßigen Einnahmen. In Deutschland sind zwar thesaurierende ETFs , die Erträge reinvestieren, weit verbreitet, doch Dividenden-orientierte Investoren bevorzugen ausschüttende ETFs .

Fabian Behnke: Die Grundidee ist simpel: Wer in Aktien-ETFs investiert, profitiert automatisch von Dividenden, die von den im ETF enthaltenen Unternehmen ausgeschüttet werden. Besonders interessant sind ETFs, die gezielt Indizes abbilden, deren Zusammensetzung auf hohe Dividendenzahlungen fokussiert ist. Diese eignen sich insbesondere für Anleger, die Wert auf regelmäßige Ausschüttungen legen.

Behnke: Viele Anleger suchen primär nach regelmäßigen Einnahmen. In Deutschland sind zwar thesaurierende ETFs , die Erträge reinvestieren, weit verbreitet, doch Dividenden-orientierte Investoren bevorzugen ausschüttende ETFs .

Fabian Behnke: Die Grundidee ist simpel: Wer in Aktien-ETFs investiert, profitiert automatisch von Dividenden, die von den im ETF enthaltenen Unternehmen ausgeschüttet werden. Besonders interessant sind ETFs, die gezielt Indizes abbilden, deren Zusammensetzung auf hohe Dividendenzahlungen fokussiert ist. Diese eignen sich insbesondere für Anleger, die Wert auf regelmäßige Ausschüttungen legen.

Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass Dividenden-ETFs oft eine andere regionale und sektorale Gewichtung haben als klassische Marktindizes. So sind US-Unternehmen in globalen Dividenden-ETFs unterrepräsentiert, da diese traditionell niedrigere Ausschüttungsquoten haben. Studien zeigen zudem, dass Dividenden-ETFs, die beispielsweise den FTSE All-World High Dividend Yield Index nachbilden, Charakteristika eines Value-Investments aufweisen.

ETFs im Fokus Bleiben Sie mit unserem ETF-Newsletter auf dem Laufenden. Jede Woche erhalten Sie analysen und Strategien rund um Indexfonds – direkt ins Postfach. Jetzt gratis abonnieren! Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. JETZT ANMELDEN Sie haben Post! Wir haben Ihnen eine Bestätigungs-E-Mail geschickt. Mit einem Klick auf den darin enthaltenen Button aktivieren Sie Ihr Abonnement. Tipp: Nichts bekommen? Schauen Sie auch in ihrem Spam-Ordner nach.

Welche Auswahlkriterien sollten Anleger darüber hinaus berücksichtigen?

Behnke: Entscheidend ist, wie der ETF aufgebaut ist. Viele ETFs basieren ausschließlich auf historischen Dividendenzahlungen der Unternehmen. Das kann jedoch irreführend sein. Sinnvoller ist es, ETFs zu wählen, die auch Analystenprognosen für zukünftige Dividenden berücksichtigen. Dadurch investieren Anleger nicht nur in Unternehmen mit einer starken Vergangenheit, sondern auch in solche mit vielversprechender Zukunft.

Welche Risiken gibt es bei Dividenden-ETFs und welche Vorteile bieten sie?

Behnke: Wie jede Kapitalmarktanlage bergen auch Dividenden-ETFs Risiken. Ihre Performance kann erheblich von klassischen Aktienmarktinvestments abweichen. Zudem sind die Renditen nicht garantiert. Dennoch bieten Dividenden-ETFs wesentliche Vorteile, allen voran durch die Diversifikation: Wenn ein Unternehmen seine Dividende kürzt, wird dies durch die Ausschüttungen anderer Unternehmen im ETF ausgeglichen. Außerdem verteilen sich die Ausschüttungen in einem globalen ETF über das ganze Jahr: Während viele europäische Unternehmen im ersten Halbjahr Dividenden zahlen, schütten Unternehmen in Schwellenländern oder China vermehrt in der zweiten Jahreshälfte aus.

Wie unterscheiden sich Dividenden-ETFs von Einzelaktien mit hoher Dividende?

Behnke: Der entscheidende Unterschied liegt in der breiten Streuung. Während eine Einzelaktie mit hoher Dividende ein konzentriertes Risiko birgt, investiert ein ETF in viele Unternehmen gleichzeitig. Dies reduziert das Risiko signifikant. Zudem lohnt es sich, auf die regionale und sektorale Diversifikation des ETFs zu achten. Es gibt Produkte, die sich auf wenige Unternehmen oder Regionen beschränken, aber auch solche, die über 2.000 Unternehmen aus verschiedenen Ländern und Sektoren abbilden.

Viele Menschen träumen von einem passiven Einkommen aus Dividenden. Ist das mit Dividenden-ETFs realistisch?

Behnke: Ja, mit einem ausreichend großen Vermögen kann das realisiert werden. Ein durchdachtes Portfolio, das auf individuelle Anlageziele abgestimmt ist, kann langfristig stabile Dividenden generieren, die gleichmäßig im Jahresverlauf ausgeschüttet werden. Allerdings sollte auch hier der Fokus nicht allein auf Dividenden liegen. Eine ausgewogene Strategie, die verschiedene Ziele und Anlageklassen kombiniert, ist der Schlüssel zum Erfolg.

Was erwarten Sie von der Dividendensaison 2025?

Behnke: Das Jahr 2024 war von neuen Dividendenrekorden geprägt. Auch für 2025 sehen wir Potenzial für neue Rekorde. Immer mehr US-Technologieunternehmen fangen gerade erst an, Dividenden auszuschütten, was sich im nächsten Jahr weiter fortsetzen dürfte. Weiteren Rückenwind erwarten wir von den Unternehmen aus Schwellenländern. Das Interesse von europäischen Investoren an Dividenden-ETFs dürfte zusätzlich steigen, da die Ausschüttungserwartungen eines breit diversifizierten Dividenden-ETFs im kommenden Jahr nach den letzten Zinsschritten der EZB bereits jetzt über aktuellen Tagesgeldzinsen liegen.

Über den Interviewten

Fabian Behnke ist Head of Strategic Accounts Deutschland bei Vanguard.