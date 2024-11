Marc Schädler, Geschäftsführer

der PROAKTIVA und Fondsberater

des Wachstum Defensiv

Rohstoffe spielen eine wichtige Rolle in der Diversifizierung von Investmentportfolios und können als Beimischung in der Asset-Allokation signifikante Vorteile bieten. Diese Anlageklasse umfasst natürliche Ressourcen wie Öl, Gas, Edelmetalle (z.B. Gold, Silber), Industriemetalle (z.B. Kupfer, Aluminium), Agrarrohstoffe (z.B. Weizen, Mais) und andere investierbare Produkte. Als Beimischung bieten sie eine hervorragende Möglichkeit, das Risiko zu streuen und potenziell höhere Erträge zu erzielen, insbesondere in Phasen wirtschaftlicher Unsicherheiten.

Diversifikationseffekt

Einer der Hauptvorteile von Rohstoffen im Portfolio ist der Diversifikationseffekt. Traditionelle Anlageklassen wie Aktien und Anleihen korrelieren oft stark miteinander, besonders in Krisenzeiten. Rohstoffe hingegen zeigen häufig eine geringe oder sogar negative Korrelation zu diesen Märkten. Das bedeutet, dass sie sich oft anders verhalten als Aktien oder Anleihen, insbesondere während volatilen oder inflationären Phasen. Beispielsweise tendiert der Goldpreis dazu, in Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit oder steigender Inflation zuzulegen, während Aktienmärkte fallen. Durch die Beimischung von Rohstoffen kann das Gesamtportfoliorisiko reduziert werden, ohne die Renditechancen zu mindern.

Inflationsschutz – aktuelle Situation

Rohstoffe haben historisch einen guten Inflationsschutz geboten, da ihre Preise oft an reale Wirtschaftsfaktoren wie Angebot und Nachfrage gebunden sind. In inflationären Phasen steigen die Rohstoffpreise häufig parallel zur allgemeinen Preissteigerung, da die Kosten für die Gewinnung und den Transport dieser Güter zunehmen. Rohöl, einer der am häufigsten gehandelten Rohstoffe, hat eine starke Korrelation mit Inflation, da steigende Ölpreise direkt die Kosten für Transport und Produktion beeinflussen.

Allerdings zeigt sich in der aktuellen Marktphase, dass diese enge Verbindung zwischen Rohstoffen und Inflation ins Stocken geraten ist. Trotz hoher Inflationsraten haben viele Rohstoffe, insbesondere Öl und Gas, in den letzten Monaten keine entsprechenden Preisanstiege verzeichnet. Dies könnte auf eine temporäre Entkopplung oder auf überschüssiges Angebot zurückzuführen sein. Dennoch bleibt die Investition in Rohstoffe eine strategische Option, da langfristig Potenzial für Preisanstiege besteht, sobald sich die Angebots- und Nachfragefaktoren wieder normalisieren. Für die kommenden Jahre bieten Rohstoffe daher durchaus Luft nach oben, insbesondere wenn die Weltwirtschaft wieder an Fahrt gewinnt oder geopolitische Unsicherheiten zunehmen.

Absicherung gegen geopolitische Risiken

Rohstoffe reagieren stark auf geopolitische Ereignisse, da viele von ihnen in bestimmten Regionen der Welt produziert oder gefördert werden. Politische Unruhen, Kriege oder Handelskonflikte können das Angebot stören und so zu Preissteigerungen führen. Ein klassisches Beispiel ist die Abhängigkeit der Weltwirtschaft von Öl aus dem Nahen Osten. Konflikte in dieser Region können die Ölpreise in die Höhe treiben, was sich wiederum auf andere Wirtschaftssektoren auswirkt. Eine Allokation in Rohstoffe kann daher als Absicherung gegen solche geopolitischen Risiken dienen und gleichzeitig Chancen auf Kursgewinne bieten, wenn Engpässe entstehen.

Zyklisches Verhalten und Nachfrage

Rohstoffe sind stark konjunkturabhängig, da ihre Preise dem Angebot und der Nachfrage unterliegen. In Zeiten des wirtschaftlichen Wachstums steigt oft die Nachfrage nach Industriemetallen wie Kupfer, da diese für den Bau von Infrastruktur, Elektronik und anderen Industriegütern benötigt werden. Auf der anderen Seite können Rohstoffe wie Öl oder Gas stark an Wert verlieren, wenn die Nachfrage sinkt, etwa aufgrund einer Rezession oder des technologischen Wandels hin zu erneuerbaren Energien. Diese zyklische Natur von Rohstoffen kann genutzt werden, um in Zeiten wirtschaftlichen Aufschwungs von Preissteigerungen zu profitieren.

Liquide und investierbare Märkte

Rohstoffe können heute leicht in Portfolios integriert werden, da sie über verschiedene Anlagevehikel zugänglich sind. Es gibt es eine Vielzahl von Finanzinstrumenten, die den Zugang zu Rohstoffmärkten ermöglichen. Neben Rohstoff-ETFs zählen dazu Rohstoff-Futures und -Optionen, sowie Aktien von Unternehmen, die im Rohstoffsektor tätig sind, wie Minengesellschaften oder Energiekonzerne. Diese Produkte ermöglichen es Anlegern, von den Preisbewegungen der Rohstoffe zu profitieren, ohne die physischen Produkte selbst handeln zu müssen.

Risiken und Herausforderungen

Trotz der genannten Vorteile bergen Rohstoffe auch spezifische Risiken. Die hohe Volatilität, die durch Angebotsschocks, Naturkatastrophen oder geopolitische Ereignisse verursacht werden kann, macht sie zu einer riskanten Anlageklasse. Ein weiteres Risiko liegt in der Unsicherheit über zukünftige Nachfrageentwicklungen, insbesondere bei fossilen Brennstoffen, da die Weltwirtschaft sich zunehmend auf erneuerbare Energien fokussiert. Außerdem unterliegen Rohstoffe oft regulatorischen und politischen Entscheidungen, die ihre Verfügbarkeit und Preise beeinflussen können.

Fazit

Die Beimischung von Rohstoffen in die Asset-Allokation bietet eine wertvolle Möglichkeit zur Diversifikation und schützt in Zeiten von Inflation oder geopolitischen Unsicherheiten. Obwohl die klassische Verbindung von Rohstoffpreisen und Inflation aktuell nicht greift, bieten Rohstoffe langfristig Potenzial für Preissteigerungen, da Angebots- und Nachfragefaktoren sich wieder normalisieren dürften. Sie ermöglichen Anlegern, von Preisbewegungen zu profitieren, die unabhängig von den traditionellen Finanzmärkten sind, und können das Risiko eines Portfolios reduzieren.

Diese Strategie passt ideal zu einem Anlagekonzept wie dem Fonds „Wachstum Defensiv“ (ISIN: DE000A0Q86C1), der mit einer niedrigen Volatilität überzeugt und auf langfristigen Kapitalerhalt und Wachstum setzt. Durch die phasenweise gezielte Integration von Rohstoffen erfährt der Fonds eine zusätzliche Stabilisierung, da Rohstoffe einen inflationsresistenten und konjunkturunabhängigen Schutz bieten können. In einem globalen Wachstumsportfolio tragen Rohstoffe sowohl zur Risikominimierung als auch zur strategischen Absicherung gegen wirtschaftliche Unsicherheiten bei. Dies stärkt die Fähigkeit des Fonds, auch in turbulenten Marktphasen eine stabile Performance zu liefern.

Disclaimer

Die Angaben dienen ausschließlich Marketing- und Informationszwecken und stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen dar. Die Fonds weisen aufgrund ihrer Zusammensetzung und ihrer Anlagepolitik ein nicht auszuschließendes Risiko erhöhter Volatilität auf, d.h. in kurzen Zeiträumen nach oben oder unten stark schwankender Anteilpreise. Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen. Alleinige Grundlage für den Anteilerwerb sind die Verkaufsunterlagen (Basisinformationsblatt, Verkaufsprospekt, Jahres- und Halbjahresbericht) zum Fonds. Verkaufsunterlagen zu allen Fonds der Universal-Investment sind kostenlos bei Ihrem Berater / Vermittler, der zuständigen Verwahrstelle / Depotbank oder bei Universal-Investment unter www.universal-investment.com erhältlich. Eine Zusammenfassung Ihrer Anlegerrechte in deutscher Sprache finden Sie auf www.universal-investment.com/media/document/Anlegerrechte. Zudem weisen wir darauf hin, dass Universal-Investment bei Fonds für die sie als Verwaltungsgesellschaft Vorkehrungen für den Vertrieb der Fondsanteile in EU-Mitgliedstaaten getroffen hat, beschließen kann, diese gemäß Artikel 93a der Richtlinie 2009/65/EG und Artikel 32a der Richtlinie 2011/61/EU, insbesondere also mit Abgabe eines Pauschalangebots zum Rückkauf oder zur Rücknahme sämtlicher entsprechender Anteile, die von Anlegern in dem entsprechenden Mitgliedstaat gehalten werden, aufzuheben.