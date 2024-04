Lufthansa, RTL Group und Co. Das sind die fünf Top-Dividendenzahler im MDax 2024

Das Pharmaunternehmen Fresenius Medical schüttet in diesem Jahr insgesamt 349 Milliarden Euro, also 1,19 Euro als Dividende an seine Aktionäre aus. Im vergangenen Jahr haben die Aktionäre noch 1,12 Euro pro Aktie erhalten. Damit waren sie in diesem Jahr um 6,2 Prozent besser dran als im Vorjahr.

Der Pharmakonzern Fresenius Medical ist hauptsächlich auf Dialysedienste und -produkte spezialisiert. Das deutsche Unternehmen betreibt weltweit Dialysezentren und verkauft eine Vielzahl von Dialyseprodukten wie Dialysemaschinen, Dialysatoren und verwandte Einwegartikel sowie Blutliniensets.