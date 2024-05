DAS INVESTMENT: Herr Hohmann, was hat das Fondsmanagement bei EB-SIM bewogen, Dividenden und Klimaneutralität in einem globalen Aktienfonds – dem EB – Dividendenstrategie Klima Global (ISIN: DE000A3C5CR8) – zu bündeln?

Philipp Hohmann: Dividenden sind für Investoren ein interessantes Thema – insbesondere wegen der regelmäßigen Cashflows, dieses wesentlichen Ertragsbausteins. Allerdings sind passive und klassische Dividendenlösungen oft in kritischen Geschäftsbereichen investiert, wie Tabak, fossile Brennstoffe usw. Für nachhaltige Investoren sind das keine Optionen. Wir wollten eine klimaneutrale nachhaltige Dividendenlösung schaffen. Aufbauend auf wissenschaftlichen Studien haben wir mit dem EB – Dividendenstrategie Klima Global eine aussichtsreiche Lösung gefunden.

Warum sollten Anleger gerade jetzt über eine Fondslösung mit Dividendenaktien nachdenken?

Hohmann: Das aktuelle Umfeld mit bald wieder sinkenden Zinsen stärkt die Attraktivität von Dividenden. Sind festverzinsliche Papiere bei sinkenden Zinsen noch die richtige Wahl? Insbesondere bei den Restriktionen, die für Privatkunden auf der Rentenseite gelten, würde ich das in Frage stellen. Daher sehe ich weiterhin einen attraktiven Markt für Dividendenaktien. Gerade weil sie auch in stürmischen Zeiten ihre Robustheit unter Beweis stellen. Unsicherheiten am Markt mit der damit einhergehenden Volatilität werden auch in Zukunft nicht ausbleiben.

Laut Morningstar kommt das Portfolio des Fonds EB – Dividendenstrategie Klima Global auf eine durchschnittliche Dividendenrendite per 31.03.2024 von 3,61 Prozent, so EB-SIM. Wie wettbewerbsfähig ist dieses Niveau im Vergleich zu den Zinsen, die es bei der Bank gibt?

Hohmann: Die Ausschüttungspolitik der Unternehmen orientiert sich immer an den Marktgegebenheiten. Dividenden haben daher tendenziell die Eigenschaft, über die Jahre leicht zu steigen. Entsprechend erhöht sich auch die Ausschüttung für die Anleger. Bei allem was wir tun haben wir immer die langfristige Nachhaltigkeit unserer Strategien im Blick. Auf Teufel komm raus Substanz auszuschütten bekommt Unternehmen selten gut. Unsere Anleger wissen: Ein Sahnehäubchen auf ordentliche Nettoerträge obendrauf durch realisierte Kursgewinne ist oft möglich – gerade auch mit Blick auf die durch Sorgfalt erzielte Selektionsleistung.

Wer sich auskennt, kann dabei nicht viel falsch machen, oder?

Hohmann: Mir ist wichtig zu betonen, dass der EB – Dividendenstrategie Klima Global möglichst konstante und belastbare Ausschüttungen anstrebt – ein ständiges Hin und Her bei der Ausschüttungshöhe wollen wir vermeiden. Das setzt natürlich voraus, dass handverlesene Qualitätstitel den Weg ins Portfolio finden. Nur so erhalten Anleger die Leistung, die sie von uns erwarten – eine durch Dividenden und Kurszuwächse doppelte Rendite.

