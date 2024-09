Dividenden-Experte enthüllt „Dividendenstrategien sind kein Weg zum schnellen Reichtum“

Sind Dividenden nur etwas für Reiche? Oder können Privatanleger vom regelmäßigen Dividendenstrom profitieren? Tobias Krause, Experte für Dividendenstrategien, erklärt im Interview, worauf es bei der Auswahl der richtigen Dividendeninvestments ankommt.

DAS INVESTMENT Academy: Herr Krause, für wen sind Dividendenfonds und -ETFs geeignet?

Tobias Krause: Dividendenstrategien sind meiner Meinung nach ein sehr interessantes Basisinvestment für viele Anleger. Sie eignen sich hervorragend als defensiver Baustein in einem ausgewogenen Portfolio. Gerade in Zeiten, in denen technologielastige Investments dominieren, bieten Dividendentitel eine gewisse Stabilität. Für den langfristigen Vermögensaufbau sind sie ungemein wertvoll, besonders wenn man einen Stabilitätsanker im Aktienportfolio sucht.

Vor- und Nachteile von aktiven und passiven Dividendenfonds

Ist es besser, passiv oder aktiv in Dividenden zu investieren?

Krause: Das kommt ganz auf die Anlagestrategie an. Unsere aktiv gemanagten Fonds sind deutlich defensiver ausgerichtet. Wir unter- und übergewichten bewusst bestimmte Sektoren. Zum Beispiel sind wir im Energie- und Bankensektor zurückhaltend, da diese zwar gute Dividenden zahlen, aber stärker vom Wirtschaftszyklus abhängen. In guten Zeiten sprudeln hier die Dividenden, in schlechten werden sie eher gekürzt.

Unsere Dividenden-ETFs hingegen sind weitestgehend Sektor- und Länder-neutral. In einem Bullenmarkt, in dem Technologiewerte stark performen, fahren Anleger damit oft besser.

In längeren Abwärtsphasen hingegen fahren Anleger zumeist mit unseren aktiven Produkten besser, da diese zwar nicht immun gegen Kursverluste sind, jedoch durch die defensivere Ausrichtung in diesen Phasen im Vorteil sind.

Worauf sollten Anleger bei der Auswahl von Dividendenfonds achten?

Krause: Ein guter Startpunkt sind natürlich Ratings wie Sterne- oder Qualitätsratings. Aber Vorsicht: Ein Fonds, der in der Aufwärtsphase gut performt hat, muss nicht unbedingt in der Abwärtsphase glänzen. Mein Tipp: Holen Sie sich Rat von erfahrenen Beratern. Ein wirklich defensiver Fonds zeigt seine Stärken eben nicht, wenn die Champagnerkorken knallen und die Aktienkurse neue Höchststände erreichen. Seine wahre Stärke offenbart sich erst, wenn die Märkte nach unten gehen.

Finanz-Influencer sprechen oft von finanzieller Freiheit durch Dividenden. Wie realistisch ist das?

Krause: Nun, das kommt ganz auf die Ansprüche an. Um seinen kompletten Lebensunterhalt aus Dividenden zu bestreiten, braucht man schon ein ordentliches Startkapital. Aber ich finde, der psychologische Effekt, dass die eigene Anlage einen regelmäßigen Ertrag bringt, ist nicht zu unterschätzen. Ob man diesen Ertrag dann reinvestiert oder für kleine Extras im Alltag nutzt, bleibt jedem selbst überlassen. Wichtig ist:

Dividendenstrategien sind eher eine defensive Art der Geldanlage, kein Weg zum schnellen Reichtum.

Gibt es bestimmte Branchen oder Unternehmen, die Sie für Dividendeninvestments besonders interessant finden?

Krause: Absolut! Ein Sektor, den ich sehr schätze, ist die Basiskonsumgüterbranche. Nehmen wir zum Beispiel Unilever aus Großbritannien oder in den USA Procter & Gamble und Colgate. Diese Unternehmen haben sehr robuste Geschäftsmodelle. Egal ob Boom oder Krise, ihre Produkte werden nachgefragt. Sie schaffen es meist, ihre Dividenden über die Jahre hinweg schön zu steigern, auch wenn sie vielleicht nicht die absoluten Performance-Highlights sind.

Aus zyklischer Sicht sind auch Banken wieder interessanter geworden, wobei wir da in unseren aktiven Strategien vorsichtiger sind. Die können in guten Zeiten sprudelnde Dividenden zahlen, müssen diese aber in Krisenzeiten auch mal kürzen.

Nicht zu vergessen die klassischen defensiven Dividendenzahler wie Versorger. Wobei die in Europa zuletzt einige Probleme hatten, in den USA lief es deutlich besser. Mein wichtigster Rat: Setzen Sie nicht alles auf ein oder zwei Aktien. Eine breite Streuung ist beim Dividendeninvestment der Schlüssel zum Erfolg.

Über den Interviewten

Tobias Krause ist seit 2008 für Fidelity International tätig. In seiner Funktion als Product Strategist ist er unter anderem zuständig für die Analyse der Kapitalmärkte, der Fidelity Produktpalette und des Wettbewerbsumfeldes. Er hat einen Abschluss als Diplom-Kaufmann der Johann Wolfgang-Goethe-Universität in Frankfurt.