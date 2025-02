Dividenden 2025: Tech-Riesen sorgen für Ausschüttungsrekorde

2024: Rekordniveau bei globalen Dividenden

Das letzte Quartal 2024 rundete das Rekordjahr 2024 mit Dividendenausschüttungen in Höhe von 438 Milliarden US-Dollar – einem Plus von 15 Prozent im Vergleich zum vierten Quartal 2023 – ab. Auf Jahressicht schloss die Dividendensaison 2024 mit einem neuen Zwölf-Monats-Rekord in Höhe von 2,2 Billionen US-Dollar. Die Ausschüttungen hielten weltweit dem makroökonomischen Gegenwind der Vorjahre stand, insbesondere den wirtschaftlichen Herausforderungen in China und der Abwertung der wichtigsten Währungen gegenüber dem US-Dollar.

Das Ausschüttungswachstum in Höhe von 58 Milliarden US-Dollar im vierten Quartal 2024 ist vornehmlich auf steigende Ausschüttungen (+42 Milliarden US-Dollar) aus China, Nordamerika und Japan zurückzuführen. Insgesamt stiegen die Dividendenausschüttungen 2024 um 8,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Ausblick auf 2025: Dividendenwachstum setzt sich fort

Das Jahr 2024 hat mit neuen Dividendenrekorden beeindruckt – ein Sprungbrett für weiteres Wachstum im Jahr 2025. Große US-Technologieunternehmen, unter anderem Unternehmen der „Magnificent Seven“, haben 2024 erstmals Dividenden ausgeschüttet. Diese Entwicklung dürfte sich auch 2025 fortsetzen und es ist naheliegend, dass auch weitere US-Technologiekonzerne beginnen, Dividenden an ihre Aktionäre auszuschütten. Wir gehen davon aus, dass die USA, angeführt von Technologiekonzernen, im Jahr 2025 die Dividendenausschüttungen weiter vorantreiben werden.

Trotz des wirtschaftlichen Gegenwinds in Europa und dem zunehmend angespannten globalen Handelsumfeld, haben Dividendenausschüttungen 2024 auch hier neue Höchststände verzeichnet, was die Robustheit der Ausschüttungen unterstreicht. Insbesondere der Energie- und Finanzsektor bildeten hier die Grundlage.

Japanische Unternehmen schütten üblicherweise im zweiten und vierten Quartal Dividenden aus und ungeachtet der negativen Währungseffekte durch die deutliche Abwertung des Yen im Jahr 2024 stiegen die Dollarausschüttungen in Japan immer noch um robuste 8,4 Prozent im Jahresvergleich. Für 2025 rechnen wir mit einem robusten Exportmarkt, der die Dividendenzahlungen untermauern dürfte.

In Australien erwarten wir steigende Ausschüttungen durch Bergbauunternehmen, nachdem diese in den vergangenen zwei Jahren ihre Ausschüttungen wegen schwacher Nachfrage aus China erheblich gekürzt hatten. Hier dürften Umstrukturierungsbemühungen dazu beitragen, die Ausschüttungen aufrechtzuerhalten.

Auch Unternehmen aus Schwellenländern tragen zunehmend zu den globalen Ausschüttungen bei. Speziell Südostasien dürfte hier eine weiter wachsende Rolle spielen. Chinesische Großbanken werden vorrangig im dritten Quartal 2025 ihre Dividenden ausschütten, wir rechnen hier allerdings mit einem Übergang zu vierteljährlichen Ausschüttungen, um die Transparenz für Anleger zu erhöhen und die Attraktivität der chinesischen Aktienmärkte zu stärken.

Diese Entwicklung fördert das Anlegervertrauen und rückt das Interesse an Dividendenstrategien 2025 wieder in den Fokus. Sinkende Leitzinsen in Europa führen dazu, dass sich Anleger wieder vermehrt nach alternativen Quellen für regelmäßige Cashflows umsehen. Dividenden zeichnen sich dabei durch zahlreiche Vorteile aus:

Sie wachsen langfristig,

können bei ausreichender Diversifikation vor Inflation schützen und

unterstützen eine defensive Portfolioausrichtung.

Dies bewirkt, dass Anleger zunehmend von Growth- zu Value-Aktien wechseln. Besonders europäische Investoren profitieren von dieser Strategie, da Unternehmen hierzulande traditionell höhere Ausschüttungen vornehmen als ihre amerikanischen Pendants, die oft verstärkt auf Reinvestitionen setzen. Diese Entwicklung unterstreicht die Bedeutung von Dividenden als stabile und planbare Einnahmequelle.

Dividenden als zuverlässige Einnahmequellen in volatilen Zeiten

Wir erwarten, dass die Dividendenzahlungen im Jahr 2025 auch inflationsbereinigt attraktive Renditen bringen werden. Viele Unternehmen verfügen derzeit über moderate Ausschüttungsquoten, was ihnen auch in wirtschaftlich schwierigeren Zeiten ausreichend Spielraum bietet, ihre Dividenden stabil zu halten oder sogar zu erhöhen. So können Investoren auch bei zunehmender Volatilität durch makroökonomische Ereignisse und Korrekturen durch Dividenden eine zuverlässige Einnahmequelle erhalten.

Anleger sollten jedoch nach wie vor auf Diversifikation setzen, um optimal von diesen positiven Entwicklungen zu profitieren. Dividendenstrategien bleiben eine Option für stabile Erträge und langfristige Anlageziele.

Globale Dividendenausschüttungen © Vanguard

Über den Autor

Viktor Nossek © Vanguard

Viktor Nossek ist leitender Analyst bei Vanguard.