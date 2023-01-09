Börse Dividenden-Rekord: Dax-Konzerne schütten so viel aus wie noch nie
Corona, gestörte Lieferketten und eine enorm gestiegene Inflation: Das Jahr 2022 war eine Herausforderung für den Finanzmarkt. Doch trotz des komplizierten wirtschaftlichen Umfelds konnten viele Unternehmen nach wie vor gute Geschäfte machen. Die 40 Konzerne im Deutschen Aktienindex (Dax) lassen nun auch ihre Aktionäre daran teilhaben: Berechnungen der Dekabank zufolge schütten die DAX-Konzerne 2023 zusammen knapp 55 Milliarden Euro an ihre Anteilseigner aus. Das wäre ein neuer Dividenden-Rekord!
Auch die 50 im MDax gelisteten Unternehmen dürften ihre Ausschüttungen gegenüber 2022 um 12,3 Prozent auf 7,5 Milliarden Euro weiter steigern, so der Bericht der Sparkassen-Tochter.
Insgesamt fließen so 62,5 Milliarden Euro aus Deutschland an Dividenden-Anleger. Grundlage für die Berechnungen der Deka sind die Dividendenprognosen der Unternehmen für das Geschäftsjahr 2022.
3,6 Milliarden mehr Dividende im Dax
„Die Dax-Unternehmen werden rund 3,6 Milliarden Euro mehr Dividende an ihre Aktionäre ausschütten als 2022", erklärt Joachim Schallmayer, Leiter Kapitalmärkte und Strategie bei der Dekabank. "Unternehmen sind trotz Pandemie, die zu erheblichen Verzerrungen in den Produktionsketten der globalen Wirtschaft geführt hat, erstaunlich gut durch die Krisen gekommen und haben ihre Erträge gesteigert."
Nimmt man das aktuelle Niveau als Berechnungsgrundlage weisen die Dax-40-Konzerne an der Börse eine Dividendenrendite von 3,6 Prozent auf. Im M-Dax liegt die Dividendenrendite mit 2,9 Prozent etwas darunter.
Deutsche Autobauer sind Dividenden-Könige
Vor allem eine Branche zeigt sich besonders großzügig: Von den vier größten Dividendenzahlern im Dax-40 stammen drei aus dem Automobilsektor. Mercedes, Allianz, BMW und Volkswagen vereinen zusammen mehr als ein Drittel der gesamten Dividendensumme im Dax.
Rechne man die Sonderdividende von VW im Zuge des erfolgreichen Börsengangs der Tochter Porsche heraus, ergebe sich bei 29 Dax-Unternehmen eine Erhöhung der Gewinnausschüttung im Vergleich zum Vorjahr. Fünf Konzernen schütten demnach weniger Dividende aus und bei sechs bleibt sie stabil. Die Ausschüttungsquote liege mit 37,2 Prozent unterhalb des langjährigen Durchschnittswerts von 41 Prozent, so der Bericht.