Rekord im SDax Dividenden: Diese fünf SDax-Firmen schütten am meisten aus

Die Summe aller ausgeschütteten Dividenden im Dax ist mit knapp 54 Milliarden Euro deutlich höher als im SDax mit 3,8 Milliarden Euro. Aber die Dividendensumme im SDax ist im Vergleich zum Vorjahr um die Hälfte gestiegen. Und manche Aktionäre profitieren richtig stark davon. Welche das sind, erfährst du in unserer Bilderstrecke.

© Barbara Bocks, Collage mit Canva-KI

Grand City Properties ist ein Unternehmen, das sich darauf spezialisiert hat, Wohnimmobilien in städtischen Ballungsräumen anzukaufen, zu sanieren und zu verwalten. Das Geschäftsmodell basiert darauf, Wohnraum in Großstädten zu optimieren, den Wert der Immobilienportfolios zu steigern und stabile Einnahmen durch Mieteinnahmen zu erzielen.

Für das Geschäftsjahr 2023 schüttet Grand City Properties insgesamt Dividenden in Höhe von 141 Millionen Euro an seine Aktionäre aus. Diese erhalten also pro Aktie 0,80 Euro als Dividendenzahlung. Das sind gute Nachrichten; denn im vergangenen Jahr gab es bei den Dividenden eine Nullnummer.

Dividendensaison: Dax-Ausschüttungen um 1,6 Prozent gestiegen

Aktuell ist Dividendensaison im Dax und die lohnt sich für viele Anleger. Denn die 160 Firmen im Dax, MDax und SDax zahlen für das Geschäftsjahr 2023 insgesamt Dividenden in Höhe von 62,5 Milliarden Euro an ihre Aktionäre aus. Im Vergleich zum Vorjahreswert ist der Dividendentopf damit um 1,6 Prozent gewachsen. Zu diesen Ergebnissen ist Kapitalmarktexperte Christian Röhl in seiner gemeinsamen Dividendenstudie mit dem Institut for Strategic Finance der FOM Hochschule und der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz e.V. gelangt.

Den mit weitem Abstand größten Anteil daran haben die 40 Dax-Firmen mit einem Dividendenvolumen in Höhe von 52,5 Milliarden Euro. Welche fünf Dax-Firmen in diesem Jahr am großzügigsten waren, erfährst du hier.

Die Dividendensumme im MDax und SDax ist im direkten Vergleich zur Dividendensumme vom Dax vergleichsweise gering. Insgesamt kommen alle MDax-Firmen für das abgelaufene Geschäftsjahr auf eine Dividendensumme in Höhe von 5,7 Milliarden Euro. Das sind knapp 13 Prozent weniger als im Vorjahr. Welche fünf MDax-Firmen die höchsten Dividenden ausschütten, kannst du dir hier anschauen.

Rekorddividende im SDax in diesem Jahr

Im SDax steigt die Dividendensumme für das abgelaufene Geschäftsjahr um fast 50 Prozent auf einen neuen Rekord in Höhe von 3,8 Milliarden Euro. Für diese Rekordausschüttungen im SDax ist vor allem der Dividendenspitzenreiter DWS Group verantwortlich. Die Fondsgesellschaft der Deutschen Bank erhöht ihren Dividendentopf für das Geschäftsjahr 2023 durch eine Sonderdividende im Vergleich zum Vorjahr um 800 Millionen Euro auf insgesamt 1,22 Milliarden Euro.

Auch die Volkswagen-Tochter Traton hat ihre Dividende im Vergleich zum Vorjahr um 114 Prozent erhöht. Insgesamt haben 30 SDax-Firmen ihre Dividenden erhöht und nur zehn Firmen diese gekürzt.

Welche Firmen in diesem Jahr neben der DWS Group zu den Top-5-Dividendenzahlern gehören, erfährst du in der folgenden Bilderstrecke.

Quelle: Dividendenstudie Deutschland 2024 von Dividendenadel, Institut for Strategic Finance der FOM Hochschule und Deutsche Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz e.V.

Hinweis: Summe über alle Aktiengattungen, Dividende je Aktie für die primäre Gattung.

Die Unternehmen sind gerankt nach der Höhe des Gesamtvolumens an Dividendenausschüttungen.